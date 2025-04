Aus diesem Grund wagte Viola Davis einen Fallschirmsprung

Viola Davis (59) hat kürzlich verraten, dass sie einst alle Register zog, um ihre Tochter Genesis (14) zu beeindrucken. Wie die Schauspielerin in der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) erzählte, sprang sie aus einem Flugzeug, um ihrer Teenager-Tochter zu zeigen, wie mutig sie ist. Der Grund? Während eines Urlaubs hatten Genesis und die Nanny namens Molly denselben waghalsigen Sprung gewagt, was bei ihrer Tochter Begeisterung auslöste. Viola erzählte schmunzelnd: "Sie sagte: 'Molly ist so mutig. Ich liebe Molly.' Und ich dachte nur: 'F*ck, Molly. Mama kann auch aus dem Flugzeug springen.'"

Doch Viola gestand, dass sie, sobald sie oben in der Luft war, dachte: "Was zu Hölle habe ich mir gedacht?" Doch gleichzeitig sei es ihr enorm wichtig gewesen, sich ihrer Tochter gegenüber als mutiges Vorbild zu präsentieren. Von dieser Situation erzählte Viola als es eigentlich um die Dreharbeiten zu ihrem neuen Actionfilm "G20" ging. Denn dort wurde sie gebeten, einen Stunt zu machen, bei dem sie in einen Helikopter steigen musste – doch das lehnte die Schauspielerin ab mit den Worten: "Ich steige nicht in einen Helikopter!" In der Late-Night-Show merkte sie an, wie ironisch das sei.

Viola, die Genesis zusammen mit ihrem Ehemann Julius Tennon großzieht, sprach auch über die Bedeutung, eine Heldin in den Augen ihres Kindes zu sein. Sie berichtete stolz, dass Genesis nach einer Vorführung von Violas neuem Film "G20" emotional reagiert habe. "Mama, du bist einfach goldig", soll die Tochter überglücklich gesagt und sogar geweint haben, wie die Schauspielerin verriet. Sie schwärmte von dem Verhältnis zu ihrer Tochter und betonte, wie schwierig es of in der Teenagerzeit für die Eltern sei als "cool" wahrgenommen zu werden. "Denn normalerweise verschwindet man in diesen Teenagerjahren einfach. Sie werden zu Zombies, und du wirst alles andere als ein Held." Neben ihrer Coolness gibt es eigentlich genug Gründe Violas zu feiern. So bekam sie beispielsweise erst Anfang des Jahres den DeMille Award bei den Golden Globes verliehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Davis bei einem Fototermin für ihren Film "G20" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / violadavis Viola Davis und ihre Tochter Genesis, 2024

Anzeige Anzeige