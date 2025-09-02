Heiße Moves: Britney Spears lässt online die Hüllen fallen

Britney Spears (43) zieht erneut die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich, indem sie ein provokantes Tanzvideo auf Instagram veröffentlicht. Die Pop-Ikone zeigt sich in dem Clip in einem fast durchsichtigen grauen Body, während sie mit schwungvollen Hüftbewegungen ihren Körper in Szene setzt. Britneys Performance wird durch einige gezielte Schläge auf ihren Po abgerundet, teilweise verdeckt von einem Blumen-Emoji, das auch ihre Brust bewahrt.

Seit ihrer Entmündigung 2021 ist Britney auf Social Media sehr aktiv und lässt kaum eine Gelegenheit aus, sich ungezwungen und expressiv zu zeigen. Das jüngste Video, das am amerikanischen Labor-Day-Wochenende in ihrem Ferienhaus in Mexiko entstanden ist, zeigt sie tanzend zu Cardi Bs (32) Hit "I Like It". Neben ihren eindrucksvollen Hüftbewegungen trug die Sängerin einen roten Hut und einen weißen Bikini unter dem transparenten Body, dazu schwarze Stiefel und einen eleganten schwarzen Choker. Die Sängerin deaktivierte jedoch die Kommentarfunktion, sodass die Reaktionen der Fans nur gemutmaßt werden können.

Britneys Hang zu außergewöhnlichen Ausdrucksformen ist nicht neu und ihre jüngsten Aktionen im Netz überraschen daher kaum: Bereits vergangene Woche polarisierte sie mit einem Foto, auf dem sie splitterfasernackt posierte und nur durch ein Rosen-Emoji ein wenig Diskretion wahrte. Ihr freizügiges Auftreten scheint Teil ihres neuen Selbstverständnisses von "Self-Love" zu sein, wie sie es selbst beschreibt. Nach Jahren der Vormundschaft, in denen die Sängerin sich oft fremdbestimmt fühlte, nutzt sie ihre Plattform, um sich frei auszudrücken. Derweil wird Britney in Kürze die Geburtstage ihrer beiden Söhne feiern und arbeitet aktiv an ihrer offiziellen Biografie, die von einem Hollywood-Regisseur verfilmt werden soll.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Superstar Britney Spears, August 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024