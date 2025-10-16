K-Fed: Britneys Fremdküsse kosteten sie fast die Beziehung

Kevin Federline (47) erhebt Vorwürfe gegen Britney Spears (43): In seinem neuen Buch "You Thought You Knew" schildert der Tänzer, er habe die Sängerin während einer Europa-Etappe ihrer Tour in einem Hotel auf frischer Tat beim Knutschen mit einer Frau namens Theresa erwischt. Es passierte nach einer Partynacht in Amsterdam auf der für das Team reservierten Etage. Kevin will zufällig an einem halboffenen Zimmer vorbeigegangen sein, als er die Szene sah. "Mein Herz raste, aber nicht vor Aufregung. Es war etwas kälteres, eine plötzliche Klarheit." Zurück im gemeinsamen Zimmer habe er sofort seinen Koffer gepackt.

Nach dem Vorfall sprach Kevin jedoch mit Britney, die ihn laut seinen Schilderungen unter Tränen angefleht habe, zu bleiben. Sie versprach ihm, dass es ein Fehler gewesen sei und dass so etwas nicht erneut geschehe. Trotz seiner Verletztheit und den Zweifeln entschied sich Kevin damals, die Beziehung fortzusetzen. In seinem Buch, das am 21. Oktober erscheint, erzählt er, dass die Reise durch Europa ihre Beziehung maßgeblich geprägt habe, sowohl durch Herausforderungen als auch durch innige Augenblicke. Retrospektiv bezeichnet er diese Phase als eine Zeit, in der die Gefühle füreinander vertieft wurden. "Ich denke, das war der Moment, in dem sie begriff, dass ich nicht wegen des Ruhms oder irgendwelcher Vorteile da war. Ich war nur ihretwegen da."

Kevin und Britney waren von 2004 bis 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Sean Preston und Jayden James. Während Britney in den letzten Jahren durch ihre Autobiografie und den Kampf um ihre Freiheit von der väterlichen Vormundschaft erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, hat Kevin nun seine eigene Geschichte veröffentlicht, um aus seiner Sicht die Dinge klarzustellen. Laut Britney-Vertretern sei die Veröffentlichung seines Buches allerdings ein weiterer Versuch, auf ihre Kosten zu profitieren, vor allem nachdem der Kindesunterhalt für ihn geendet habe. Kevin hingegen sorge sich um Britney und ihre Verfassung. Zuletzt machte die Pop-Ikone durch fragwürdige Tanzvideos auf Social Media von sich reden.

Getty Images Kevin Federline im Jahr 2007

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005 in Kalifornien