Kevin Federline zweifelte vor Hochzeit mit Britney Spears

Kevin Federline (47) hat in einem neuen Interview mit Entertainment Tonight überraschende Details über die Nacht vor seiner Hochzeit mit Britney Spears (43) im Jahr 2004 offenbart. Nach eigenen Angaben war er schockiert, als er erfuhr, dass die Sängerin ihren Ex-Freund Justin Timberlake (44) angerufen hatte. Britney habe ihm erklärt, dass sie lediglich ein letztes Wort mit Justin wechseln wollte, um dieses Kapitel abzuschließen. Dennoch gesteht Kevin, dass dieser späte Anruf Zweifel in ihm geweckt habe. Die beiden heirateten dennoch, die Ehe dauerte knapp drei Jahre.

Die Enthüllung kommt im Rahmen der Promo für Kevins neues Buch "You Thought You Knew", das kommenden Dienstag veröffentlicht wird. Darin reflektiert er über die Ehe mit Britney und behauptet, dass sie damals ihre Beziehung zu Justin noch nicht vollständig abgeschlossen hatte. Britneys Team reagierte prompt auf die Schlagzeilen. Gegenüber TMZ warf es Kevin vor, weiterhin von Britneys Namen profitieren zu wollen, besonders nachdem die Zahlungen für die gemeinsame Kinderbetreuung ausgelaufen seien. Britney selbst habe ihre Sicht der Dinge bereits in ihrer eigenen Autobiografie geschildert.

Bereits zuvor hatte Kevin offenbart, dass er sich ernsthafte Sorgen um seine Ex-Frau macht. In seinen Memoiren schrieb der Tänzer laut New York Times: "Die Wahrheit ist, diese Situation mit Britney fühlt sich an, als würde sie auf etwas Unumkehrbares zurasen." Für ihn sei es "unmöglich geworden, so zu tun, als wäre alles in Ordnung". Besonders dramatisch war seine Warnung: "Von meinem Standpunkt aus läuft die Zeit ab, und wir kommen der letzten Minute immer näher. Etwas Schlimmes wird passieren, wenn sich die Dinge nicht ändern, und meine größte Angst ist, dass unsere Söhne am Ende die Scherben auflesen müssen."

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Imago Kevin Federline beim G-Eazy Red Carpet am 10. Februar 2023

Imago Britney Spears und Justin Timberlake, 2002