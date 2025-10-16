Stillzeit: Britney konsumierte laut Kevin Federline Kokain

Ein brisanter Vorwurf steht im Raum: Kevin Federline (47) behauptet in seinem Buch "You Thought You Knew", dass Britney Spears (43) im Jahr 2006 Kokain konsumiert habe, während sie ihre beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden (19) noch stillte. Der Vorfall soll sich in einem Hinterraum auf der Release-Party von seinem Album "Playing With Fire" ereignet haben. "Das erste, was ich sah, war Britney und ihre junge Promi-Freundin, die eine fette Line Kokain vom Tisch schnupften. [...] Sie versuchten nicht einmal, es zu verbergen", schildert der Ex-Mann des Popstars.

Diese Situation sei ein Wendepunkt in der Ehe der beiden Musiker gewesen. Laut seiner Biografie habe Kevin Britney noch während der Party dringend aufgefordert, ihre Söhne nicht weiter zu stillen und stattdessen auf Babynahrung umzusteigen. Sie habe ihm daraufhin einen Cocktail ins Gesicht gepfeffert. Im Nachhinein glaubt der US-Amerikaner: "Das war das Ende." Kurz darauf ließ er seinen Anwalt die Scheidungspapiere aufsetzen. "Es ging alles so schnell. Ich kam kaum zu Atem", schreibt Kevin.

Die "Womanizer"-Interpretin vermutete schon vor der Veröffentlichung des Buches, dass Kevin über sie auspacken würde. Wie ein Insider gegenüber Rob Shuters "ShuterScoop" verriet, soll sie "überrumpelt, wütend und verängstigt" gewesen sein. Das Werk beleuchte nicht nur ihre gemeinsame Zeit, sondern gebe auch intime Einblicke in ihre mentale Gesundheit und die Auswirkungen ihrer Vormundschaft. "Dies ist kein Buch über die Wahrheit, es geht um Geld und Relevanz", schlussfolgerte die Quelle.

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005