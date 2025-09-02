Herzogin Meghan liebt heiße Apfeltaschen von McDonald's

Herzogin Meghan (44) hat eine überraschende Schwäche für Fast-Food-Snacks – besonders wenn sie süß gefüllt und knusprig-warm daherkommen. Das verriet die Schauspielerin jetzt in der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan". Die 44-Jährige ließ ihre Zeit als Schauspielerin Revue passieren und erklärte, dass sie sich damals nach erfolgreichen Vorsprechen regelmäßig mit süßen Leckereien von McDonald's selbst belohnte: "Meine Liebe zu diesen Apfeltaschen ist tief verwurzelt", erzählt sie ihrem Gesprächspartner Tan France (42).

Fast-Food scheint generell eine Schwäche der Herzogin und ihres Mannes, Prinz Harry (40), zu sein. Bereits in einem Interview im Jahr 2022 hatte Meghan geschwärmt, wie sehr sie die gemeinsame Fahrt zu In-N-Out Burger lieben. Es gebe eine Filiale genau auf halbem Weg zwischen ihrem Zuhause und Los Angeles, wo die Mitarbeiter ihre Bestellung bereits kennen. Für Harry bereite man stets zwei "Double-Double"-Burger im sogenannten "Animal Style" zu – dabei werden die Rindfleisch-Pattys mit Senf gegrillt –, dazu eine Portion Pommes und eine Cola. Meghan hingegen mag es gerne klassischer: Cheeseburger, Pommes und dazu eine Portion Jalapeños.

Abseits der royalen Verpflichtungen zeigen Meghan und Harry mit diesen Geschichten immer wieder ihre bodenständige Seite. Während ihre ehemaligen Schauspielkollegen vielleicht noch immer strenge Diäten einhalten, genießt Meghan laut ihrer Aussage das Leben ganz unbeschwert – mit süßen und herzhaften Fast-Food-Sünden. Dabei ist sie nicht die einzige Royal, die solchen Leckereien nicht widerstehen kann: Auch Prinz William (43) und Kate Middleton (43), die stets ihre ausgewogene Ernährung betonen, wurden in der Vergangenheit dabei gesichtet, wie sie sich hin und wieder im Fast-Food-Bereich verköstigten.

Imago Herzogin Meghan im November 2018 in London

Netflix Tan France und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan", 2025

Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

