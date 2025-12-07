Letzter Wunsch? Herzogin Meghans Vater hofft auf Versöhnung

Thomas Markle (81), Vater der Herzogin Meghan (44), hat in einem Interview klargestellt, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als den Kontakt zu seiner Tochter und ihrer Familie wiederherzustellen. Seit der Hochzeit von Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018 sind Vater und Tochter zerstritten, nachdem Thomas mit inszenierten Paparazzi-Fotos in die Schlagzeilen geraten war. "Ich möchte nicht im Streit sterben", erklärte er gegenüber der Mail on Sunday und fügte hinzu, dass er seine Enkelkinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), gerne kennenlernen würde. Auch ein Treffen mit Harry könne er sich vorstellen. Ein Sprecher Meghans bestätigte inzwischen, dass die Herzogin Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen habe. Ob dies bereits zu einer Versöhnung geführt habe, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Thomas war wegen der Paparazzi-Fotos und nach einem Herzinfarkt nicht zur Trauung in Windsor erschienen. König Charles (77) führte Meghan damals zum Altar. In den Jahren danach sprach Thomas immer wieder mit Medien, beklagte, von seiner Tochter "abgeschnitten" zu sein, und bat öffentlich um Kontakt zu Archie und Lilibet. Trotz der öffentlichen Spannungen betonte er immer wieder, er habe seine Tochter "nie aufgehört zu lieben". Meghan gewann später vor dem High Court gegen Associated Newspapers, nachdem Auszüge aus einem privaten Brief an Thomas abgedruckt wurden.

Der Wunsch auf Versöhnung von Meghans Vater kommt nicht von ungefähr: Zuletzt verschärfte sich seine gesundheitliche Lage dramatisch. Laut Daily Mail kam Thomas nach einer dreistündigen Not-OP auf die Intensivstation und ihm wurde das linke Bein unterhalb des Knies amputiert, nachdem sein Fuß schwarz geworden war. Sein Sohn Thomas Markle Jr. (59) mahnte gegenüber dem Blatt: "Meine einzige Bitte ist, dass Meghan meinem Vater etwas Mitgefühl zeigt. Er kämpft buchstäblich um sein Leben."

Anzeige Anzeige

MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York