Weihnachtschaos: Kind verwechselte Prinz Harry mit Verkäufer

Weihnachtszeit in Kalifornien: Im Jahr 2020, ihrem ersten Weihnachten in den USA nach dem Rückzug von ihren royalen Pflichten, wurden Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) in Santa Barbara beim Einkaufen eines Weihnachtsbaums gesichtet. Dabei kam es zu einer ungewöhnlichen Situation, als ein Junge Prinz Harry fälschlicherweise für einen Mitarbeiter hielt. Laut dem Verkäufer James Almaguer, der die Szene auf der Plattform X schilderte, lief das Kind freudig durch die Bäume und fragte Harry, ob er dort arbeite. Trotz des Missverständnisses blieben der Herzog und die Herzogin von Sussex entspannt und freundlich.

Die Weihnachtsbaum-Aktion verlief unter besonderen Vorkehrungen: Die Verkaufsstelle sollte eigentlich für Harry und Meghan leergeräumt werden, als sie dort ankamen. Doch eine Familie war noch anwesend, was zu der amüsanten Begegnung führte. James teilte auf X seine Eindrücke von dem royalen Einkauf und freute sich, dass das Paar die Auswahl an Bäumen zu schätzen wusste. "Sie scheinen wirklich sehr nette Menschen zu sein. Meghan klingt sehr freundlich und Harry wirkte wie ein entspannter Typ", fügte er hinzu. Für Harry und Meghan war es ein besonderer Moment, das erste Fest in Kalifornien mit ihren Kindern Archie und Lilibet gefeiert zu haben.

In diesem Jahr sorgt Meghan für neue Weihnachtsfreude mit ihrem Netflix-Special "With Love, Meghan", das am dritten Dezember startet. Der Teaser gibt Einblick in Meghans weihnachtliche Vorbereitungen und ihre Freude an der Festzeit: "Es geht darum, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben, und Traditionen zu pflegen." Prominente wie Naomi Osaka (28) und Freunde der Herzogin wie Lindsay Roth werden an ihrer Seite erscheinen, um festliche Bastelideen und Lieblingsrezepte zu teilen. Mit einer Mischung aus weihnachtlichem Flair und persönlichen Einblicken möchte Meghan die Zuschauer dazu inspirieren, das Besondere der Feiertage zu umarmen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025

