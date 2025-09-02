Lange Single: Das schreckt Beatrice Egli bei einem Mann ab

Schlager-Star Beatrice Egli (37) ist seit über einem Jahrzehnt offiziell Single. Trotz zahlreicher Spekulationen über mögliche Beziehungen, wie etwa zum Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen (44), geht die Sängerin auch weiterhin allein durchs Leben. Zuletzt äußerte sie sich in einem Interview mit der Neuen Post zu ihrem Liebesleben und verriet, dass es zwar kleinere Liebeleien gab, aber nie richtig funkte. Auch wenn Beatrice ihr persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig macht, kommt manchmal die Frage auf: "Wo ist mein Romeo?"

Die letzte öffentlich bekannte Beziehung von Beatrice war mit Reto Steiner, mit dem sie fünf Jahre zusammen war. Die Partnerschaft endete im Jahr 2013. Doch wie sollte der ideale Mann an ihrer Seite sein? Besonders wichtig sind ihr ein großes Herz und Humor, während Äußerlichkeiten für Beatrice eine eher untergeordnete Rolle spielen. Eine Gruppe von potenziellen Partnern schließt die Musikerin aber wohl kategorisch aus: Katzenbesitzer haben bei ihr offenbar keine Chance. "Ich habe ehrlich gesagt Angst vor Katzen", plauderte sie bereits vor ein paar Jahren im Interview mit MDR aus. Mehrere negative Erlebnisse hätten dazu geführt, dass sie eine "regelrechte Panik" vor den kuscheligen Vierbeinern habe.

Doch auch wenn Beatrice offiziell seit vielen Jahren als Single gilt, entfachten sie und Florian Silbereisen zuletzt wieder Liebesgerüchte. Anlass war ein emotionaler Instagram-Post zum Geburtstag des Moderators, in dem die Sängerin schrieb: "Mein lieber Florian, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste auf Erden. Möge das neue Lebensjahr voller Liebe, Glück und musikalischer Highlights sein." Dazu gab es gleich mehrere Fotos, auf denen Beatrice und der Showmaster innig miteinander lachen und sich umarmen. Am Ende des Beitrags folgten die vielsagenden Worte: "Von Herzen, deine Beatrice." Für die Fans war das Anlass genug, die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen. Die Kommentarspalte unter dem Post platzte förmlich vor Begeisterung. "Ihr wärt ein schönes Paar", lautete eine der vielen Nachrichten, während andere überzeugt waren: "Man sieht doch, wie viel Liebe da in der Luft ist."

Getty Images Beatrice Egli, April 2025

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars