Neues Album: Beatrice Egli über Perfektion und Lebensfreude

Beatrice Egli (37) hat ein neues Album veröffentlicht: "Hör nie auf damit". Die Schlagersängerin spricht im großen Interview mit dem Magazin Madonna offen über Disziplin, Freude am Leben und ihre Leidenschaft für die Bühne. Perfektion sei für sie zwar ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit, dürfe jedoch das Lebensgefühl niemals überschatten. "Das Leben hat noch so vieles vor, was man nicht planen kann", erklärt sie. Am 14. November 2026 will sie mit ihrer Musik die Wiener Stadthalle zum Beben bringen. Die Vorbereitungen laufen, aber Beatrice betont, dass sie sich bewusst Zeit nimmt, um ihren Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Zu ihrem neuen Album gehört auch der Song "Wolkälos", den sie der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft gewidmet hat. Musik sei für Beatrice ein Medium, um Botschaften zu teilen, wie etwa Teamgeist und Entschlossenheit. Dennoch sieht sie ihren Platz ganz klar auf der Bühne: "Die Songs kommen wirklich erst so richtig ins Leben, wenn wir die gemeinsam auf Tour singen." Für die unvergleichliche Stimmung lobt sie auch ihr Publikum in Österreich: "Die Österreicher wissen einfach, wie feiern geht." Ihre Liebe zur Schlagermusik entdeckte sie schon als Kind, und sie gibt zu, dass der Erfolg manchmal drückt – ein Druck, den sie gelernt hat, in positive Energie umzuwandeln.

Obwohl Beatrice, deren Karrierestart alles andere als leicht für sie war, in der Öffentlichkeit steht, hält sie ihr Privatleben weitgehend geheim, um sich auf ihre Musik zu konzentrieren. "Ich möchte Schlagzeilen nicht mit meinem Status machen, sondern mit der Musik und mit dem, was ich bin", sagt sie selbstbewusst. Fantasie und Spekulationen lässt sie mit einem Augenzwinkern zu, ohne jedoch allzu viel von ihrem Leben preiszugeben. Für ihre Fans bleibt sie vor allem eines: eine Powerfrau, die mit Leidenschaft und Authentizität sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen überzeugt.

RTL / Stephan Pick Beatrice Egli, Jurorin von 21. DSDS-Staffel im Jahr 2024

Getty Images Beatrice Egli im Oktober 2022

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin