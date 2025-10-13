Beatrice Eglis verstorbene Großeltern sind ihre Inspiration

Beatrice Egli (37) setzt mit ihrem neuen Album "Hör nie auf damit" ein persönliches Statement, das ihr Leben und ihre Erfahrungen widerspiegelt. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala erzählte die Sängerin und Moderatorin, wie wichtig Optimismus für sie ist, selbst in schwierigen Phasen. Eine solche Zeit durchlebte sie 2022, als ihre Großeltern Margrit und Fritz kurz nacheinander verstarben. Die beiden spielten eine zentrale Rolle in ihrer Kindheit, da Beatrice viel Zeit bei ihnen verbrachte, während ihre Eltern arbeiteten. Der Verlust traf sie tief, doch sie betonte auch, wie essenziell es ist, sich der Trauer zu stellen und sich Zeit für den Abschied zu nehmen: "Es wird besser und es kommt gut am Ende."

Mit den Worten "Trauer braucht auch ihren Raum" reflektierte Beatrice darüber, wie sie lernte, den Schmerz zuzulassen und zugleich nach vorne zu blicken. "Loslassen braucht auch seinen Raum", fügte sie hinzu und erklärte, dass jede schwere Phase irgendwann vorübergehen würde. Drei Jahre nach dem Tod ihrer Großeltern empfindet sie nach wie vor eine besondere Verbindung zu ihnen: "Irgendwie finde ich, sie sind gar nicht weg, weil die Werte von ihnen leben in mir weiter und das spüre ich in jedem Tag." Diese innere Stärke und der Glaube daran, dass am Ende alles gut wird, prägen nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern auch ihre Musik, die sie mit diesen Gedanken fest verankert hat.

Die Werte, die Beatrice von ihren Großeltern vermittelt bekam, scheinen für sie ein unverrückbarer Bestandteil ihres Lebens zu sein. Schon als Kind erlebte sie Geborgenheit und Liebe in ihrem Zuhause, das von Margrit und Fritz geprägt war. Auch heute, in Momenten der Reflexion, dankt sie ihnen für die positive Lebenshaltung und den Optimismus, die sie selbst aus tiefstem Herzen lebt. Mit "Hör nie auf damit" feiert sie nicht nur das Leben, sondern auch die bleibende Bedeutung ihrer geliebten Großeltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Beatrice Egli, Februar 2023

Anzeige Anzeige