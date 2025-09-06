"Beatrice Egli Show" feiert Comeback in der ARD-Primetime

Beatrice Egli (37), die beliebte Schlagersängerin und Moderatorin, wird ihre erfolgreiche Show Ende des Jahres zurück ins Hauptprogramm der ARD bringen. Die Aufzeichnung der kommenden Ausgabe findet laut der News-Plattform watson am 27. September 2025 im Berliner Studio Adlershof statt. Fans können sich den 20. Dezember vormerken, denn dann wird die Show um 20.15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt. Auch online in der ARD-Mediathek wird "Die Beatrice Egli Show" verfügbar sein.

Die Show, die seit ihrer Erstausgabe vor drei Jahren eine bunte Mischung aus Musik und Unterhaltung bietet, verzeichnete zuletzt eine Zuschauerzahl von etwa 2,10 Millionen mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent. In früheren Ausgaben waren unter anderem Stars wie Howard Carpendale (79), Maite Kelly (45), Giovanni Zarrella (47) und Marianne Rosenberg (70) zu sehen. Die musikalische Bandbreite hat der Sendung große Beliebtheit beschert, trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheiten bezüglich des Sendeplatzes.

Zuletzt sorgte die Show für Furore, als die Kapazitäten durch den Umzug in ein größeres Studio verdoppelt wurden. Dies war eine Reaktion auf den anhaltenden Druck der Fans, die mehr Sitzplätze forderten und die Gelegenheit nutzten, ihre Lieblingskünstlerin live zu erleben. Beatrice, deren Karriere im Laufe der Jahre stetig gewachsen ist, hat bewiesen, dass sie nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine charmante Moderatorin ist. Ihr Engagement und ihre Nähe zum Publikum haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht, die mit Spannung erwartet, welche Überraschungen die kommende Show für sie bereithält.

