Seit dem Schulhof: Auf sie kann sich Beatrice Egli verlassen

Beatrice Egli (37) hat in einem Interview über die besondere Bindung zu ihren drei Brüdern gesprochen. Die Sängerin äußerte sich im Gespräch mit Bunte und sagte: "Sie sind immer für mich da – früher schon auf dem Schulhof, heute zu jeder Tages- und Nachtzeit." Schon als Kinder habe sie sich mit ihren Brüdern wie eine kleine Bande gefühlt. "Wir haben uns abgesprochen, was wir den Eltern erzählen – und was nicht." Für sie sei es wichtig zu wissen, dass sie auch heute noch auf ihre Familie zählen kann.

Obwohl die Geschwister sehr unterschiedlich sind, hat Beatrice stets ihre Unterstützung gespürt. Jeder der Brüder habe eigene Stärken, was die Grundlage für ihr harmonisches Zusammenspiel bildet. Besonders schätzt die Schweizerin, dass sie als Kind nicht in eine typische Mädchenrolle gedrängt wurde. "Im Gegenteil: Ich war einer von ihnen. Das hat mich stark gemacht", erklärte sie. Die enge Verbindung zu ihrer Familie hat dabei offensichtlich einen großen Einfluss auf Beatrices Selbstbewusstsein und ihren Lebensweg gehabt.

Familie spielt in Beatrices Leben eine zentrale Rolle und bietet ihr nicht nur Rückhalt, sondern auch Inspiration. Schon in der Vergangenheit sprach die Sängerin immer wieder über die prägenden Einflüsse ihrer Angehörigen, insbesondere ihrer Großeltern, die einen wichtigen Platz in ihrer Kindheit hatten. Der Verlust ihrer Großeltern war für sie ein schwerer Schlag, den sie durch ihre positive Einstellung bewältigte. Es scheint, dass diese Stärke und Zuversicht ihr auch durch die enge Beziehung zu ihren Brüdern vermittelt wurde, die bis heute ein fester Anker in ihrem Leben sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin