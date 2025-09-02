Nach Ehe-Drama: Ingo Peters schwärmt von neuer Partnerin

Ingo Peters (34) hat eine neue Liebe gefunden. Nachdem seine Ehe mit Annika in die Brüche ging, ist Ingo nun wieder glücklich vergeben. Seine neue Partnerin Steffi bringt positive Energie in sein Leben und die beiden verbringen viel Zeit miteinander. "Sie kommt immer mit einer guten Laune in die Wohnung rein, das macht schon Spaß! Wir machen uns dann hier ein paar schöne Stunden", schwärmt der Schwiegertochter gesucht-Star im Gespräch mit RTL. Es gibt auch schon konkrete Pläne für die Zukunft: Ein gemeinsamer Einzug – nicht nur mit Steffi, sondern auch mit ihren Katzen – steht auf ihrem Programm.

Doch obwohl Ingo verliebt ist, wird der Neustart durch Probleme aus der Vergangenheit überschattet. Seine Ex-Frau Annika soll Einkünfte aus ihren gemeinsamen Aktivitäten nicht korrekt beim Jobcenter angegeben haben, wodurch Ingo momentan keine Unterstützung erhält. Die finanzielle Belastung schränkt ihn in seinem Neuanfang ein. "Ich möchte nun in ein neues Leben starten und auch meinem neuen Job als Haushaltshelfer nachgehen. Doch die Mietschulden und mein Auszug behindern mich", erklärt er wütend. Dennoch sieht Ingo die Beziehung zu Steffi als neuen Lebensabschnitt und hofft, dass die Partnerschaft ihm helfen wird, alle Hürden zu überwinden.

Erst vor wenigen Wochen machte Ingo öffentlich, dass er wieder in festen Händen ist. Als ein Fan ihm auf Instagram zu seiner neuen Liebe gratulierte, reagierte der 34-Jährige begeistert: "Dankesehr, bin auch echt sehr glücklich mit meiner neuen Freundin." Wenig später stellte er auch seine Partnerin der Öffentlichkeit vor. Der TV-Star teilte einen Schnappschuss mit Steffi, auf dem die beiden strahlend in die Kamera guckten. "Ich mache mir jetzt mit meiner Freundin Steffi einen schönen Abend", schrieb er dazu.

Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, Mai 2025

Instagram / ingonator_official Ingo und Annika, Reality-TV-Stars