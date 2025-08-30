Schwiegertochter-Ingo zeigt erstmals seine neue Freundin

Der Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (34) hat seine neue Liebe der Öffentlichkeit präsentiert – früher als ursprünglich geplant. Auf Instagram teilt der 34-Jährige ein erstes gemeinsames Foto mit seiner Freundin Steffi, die offensichtlich sein Herz erobert hat. Darauf strahlen die beiden glücklich in die Kamera, während Ingo in der Bildunterschrift verrät: "Ich mache mir jetzt mit meiner Freundin Steffi einen schönen Abend." Eigentlich wollte Ingo seine neue Beziehung erst bei einem Event seines Freundes und Kollegen Eric Sindermann (37) vorstellen. Doch der TV-Star konnte seine Freude offenbar nicht länger zurückhalten.

Bereits vor einer Woche hatte Ingo verkündet, dass er wieder vergeben ist, nachdem er sich nach einer Ehekrise von seiner langjährigen Partnerin Annika getrennt hatte. Zu dem Zeitpunkt hielt er Steffi noch aus der Öffentlichkeit heraus und sprach lediglich von seinem Glück. Mit dem jetzigen Post scheint er allen Gerüchten und Spekulationen um seine neue Beziehung ein Ende setzen und offen seine Freude teilen zu wollen.

Ingo und seine Ex-Frau Annika waren sechs Jahre zusammen – bis sie sich im Mai dieses Jahres trennten. Nur wenige Tage danach verkündete Annika, dass sie bereits wieder jemanden an ihrer Seite hat. Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sie Fotos, auf denen sie ihren Partner Daniel glücklich küsst. Doch damit nicht genug: Annika selbst heizte sogar Spekulationen über eine Verlobung an. Auf einem Foto sind beide mit identischen Ringen zu sehen, während sie sich an den Händen halten. Dazu schrieb sie: "Nach 15 Jahren haben wir wieder zueinandergefunden und dieses Mal für immer. Ich liebe dich."

