"Kopf gerollt": Musste Sarah-Jane darum Promi-BB verlassen?

Mittwochnacht entschieden die Zuschauer von Promi Big Brother, Sarah-Jane Wollny (27) nach Hause zu schicken. Im Interview mit Promiflash hat die Reality-Bekanntheit eine Vermutung, warum zu wenig Fans für sie anriefen. Kurz zuvor zankte sie nämlich mit TikTokerin Karina2you wegen der Nominierung. "Das Ding ist, wenn man Streitereien nicht so zeigt, wie sie wirklich waren und essenzielle Dinge rausschneidet, dann ist es logisch, dass eine Person schlecht wegkommt. [...] Das war ja zwischen Karina und mir noch nicht mal ein Streit. [...] Und ja, es kann durchaus sein, dass dadurch mein Kopf gerollt ist."

Sarah-Jane scheint sicher zu sein, dass die Dinge ein wenig anders wären, wäre ihre Auseinandersetzung mit Karina vollständig gezeigt worden: "Ich kann jetzt nur sagen, was ich gestern in der 'Late Night Show' gehört habe, dass eben – meiner Meinung nach – essenzielle Dinge von dem Streit nicht gezeigt wurden." Ihre Zeit bei Promi BB wolle die 27-Jährige aber dennoch nicht missen. Schon nach ihrem Exit meldete sie sich bei Instagram zurück und zeigte sich dankbar: "Ich habe die Zeit genossen, sehr viel über mich gelernt und ich danke euch allen für die Unterstützung."

Die Zeit im berühmten TV-Container war für Sarah-Jane eine emotionale Achterbahnfahrt. Neben emotionalen und lustigen Momenten erlebte sie auch den ein oder anderen Streit. Unter anderem rasselte die gelernte Altenpflegerin heftig mit Doreen Dietel (51) aneinander. Die beiden bekamen sich in die Haare, weil Sarah-Jane angeblich eigenmächtig für die Gruppe entschied, Christina Dimitriou (33) bei der nächsten Gelegenheit in die wohnliche Musterwohnung zu schicken. Das passte Doreen so gar nicht und machte das lautstark deutlich. Der Tochter von Silvia Wollny (60) platzte dann der Kragen und sie versuchte, der Schauspielerin aus dem Weg zu gehen: "Tu mir jetzt einen Gefallen: Ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse!"

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Stars in der Musterwohnung, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025