Herzogin Meghan lässt ihren Royal-Abgang Revue passieren

Herzogin Meghan (44) sprach beim Fortune's Most Powerful Women Summit in Washington D.C. offen über den schicksalhaften Schritt, den sie und Prinz Harry (41) vor fünf Jahren wagten. Sie verriet, dass es damals keinen klaren Plan gegeben habe, als sie ihre royalen Funktionen niederlegten. Ihr einziges Ziel sei es gewesen, "anzukommen und zu heilen". In dieser Zeit war ihr Sohn Archie noch ein Kleinkind, und Meghan war mit ihrer Tochter Lilibet schwanger. "Wir haben genistet – genistet und geheilt", erklärte sie laut Mirror entspannt und schilderte ihre damalige Lebensrealität fernab des glamourösen Rampenlichts.

Statt glanzvoller Auftritte widmete sich Meghan in dieser Zeit den einfachen Freuden des Lebens. In Birkenstocks und legerer Kleidung verbrachte sie die Tage zu Hause und entdeckte dabei unerwartete Leidenschaften. Besonders in Erinnerung sei ihr die Produktion von selbstgemachter Marmelade geblieben. Rückblickend sei aus dieser Phase der Selbstfindung auch ihr persönliches Projekt As Ever entstanden, eine Marke, die heute für ihre Hingabe steht. Zugleich blickt sie auf eine ereignisreiche Zeit zurück: Nach einem Besuch der Balenciaga-Show in Paris flog sie für einen Tag zu ihren Kindern in Kalifornien zurück, bevor es anschließend zu einer Preisverleihung in New York ging.

Der spontane Abstecher zu ihren Kindern zeigt die starke Verbindung, die Meghan zu ihrer Familie hat. Sie bezeichnete die Rückkehr zu Archie (6) und Lilibet (4) liebevoll als unverzichtbar. Beim Summit unterstrich sie auch, wie wichtig es ihr sei, eine Gemeinschaft im neuen Umfeld aufzubauen. Meghan, die durch ihre Rolle als Herzogin sowie als Schauspielerin internationale Bekanntheit erlangte, hat es geschafft, ihre unterschiedlichen Welten zu vereinen. Aus dem royalen Alltag wurde ein neues Kapitel, in dem Familie und Selbstverwirklichung an erster Stelle stehen.

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025