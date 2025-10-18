Verwechslung im Pflegeheim: Prinzessin Kate als Assistentin

Prinzessin Kate (43) sorgte im Jahr 2020 während eines Besuchs im Pflegeheim Shire Hall in Cardiff gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) für einen amüsanten Moment. Bei ihrem Aufeinandertreffen mit der offenen und humorvollen Seniorin Joan Drew-Smith, die bereits zuvor mit ihren unverblümten Aussagen aufgefallen war, kam es zu einer witzigen Verwechslung, wie Mirror berichtet. Joan, bekannt für ihre ehrliche Kritik an Williams und Kates Bingo-Fähigkeiten aus einem früheren Besuch, fragte den Prinzen unverblümt, ob Kate seine Assistentin sei. Die Prinzessin reagierte charmant und mit einem Lachen zu William: "Nun, ich bin deine Assistentin. Und das seit langer Zeit!"

Der Besuch fand in einer der frühen Phasen der Corona-Pandemie statt, weshalb beide Royals Gesichtsmasken trugen. Dies erschwerte die Kommunikation, wie William selbst anmerkte: "Wir müssen Masken tragen wegen des Virus, aber es ist manchmal schwierig, jemanden zu verstehen, wenn man den Mund nicht sehen kann." Unbeeindruckt von der Situation blieb Joan jedoch ihrem offenen Wesen treu und lockerte die Begegnung mit ihren spontanen Kommentaren auf. William würdigte ihre Ehrlichkeit später gegenüber dem Personal des Pflegeheims mit den Worten: "Ich liebe Joan, sie ist brillant. Wenn doch nur alle so ehrlich wären wie sie."

Die Prinzessin von Wales zeigt auch abseits solcher humorvollen Momente regelmäßig Engagement bei öffentlichen Auftritten. Gemeinsam mit William besuchte sie im September die National Federation of Women's Institute (WI) in Sunningdale, um die verstorbene Königin Elizabeth II. (†96) zu ehren. Der WI, der größten Frauenorganisation Großbritanniens, hatte die Queen ihr Leben lang angehört und von 2003 bis zu ihrem Tod als Präsidentin der Sandringham-Gruppe gedient. Es war ein emotionaler Besuch, der die Verbundenheit der Royals mit der Tradition und dem Vermächtnis der Königin deutlich machte.

Getty Images Prinzessin Kate lächelt bei einem öffentlichen Termin in Sudbury, England im September 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025