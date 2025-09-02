Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Sebastian Stan
Sebastian Stan hätte fast "Vampire Diaries"-Stefan gespielt

Sebastian Stan hätte fast "Vampire Diaries"-Stefan gespielt

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min

Der Marvel-Star Sebastian Stan (43) wäre fast eine zentrale Figur in der Kultserie Vampire Diaries geworden. Laut Entertainment Weekly war er ursprünglich für die Rollen der Brüder Stefan und Damon Salvatore im Gespräch, bevor die Serienkultfiguren schließlich von Paul Wesley (43) und Ian Somerhalder (46) übernommen wurden. Das Casting-Team war von Sebastians Talent und Ausstrahlung sichtlich beeindruckt. Leider verhinderten seine bestehenden Verpflichtungen bei der NBC-Serie "Kings" ein Engagement. So entging ihm die ikonische Rolle nur knapp, da die Serie "Kings" kurz vor der Ausstrahlung der Vampirserie abgesetzt wurde.

Aber nicht nur Sebastian war beinahe Teil der Vampir-Saga. Auch Matt Czuchry (48), bekannt aus Gilmore Girls, wurde für die Rolle des charismatischen Damon Salvatore in Betracht gezogen. Doch seine damalige Verpflichtung bei "The Good Wife" verwehrte ihm den Einstieg in die Welt der Vampire. Obwohl er als Favorit galt, nahm ihn "The Good Wife" unter Vertrag – und die Rolle ging letztendlich an Ian Somerhalder. Die Verantwortlichen erkannten schließlich Ians immense Fähigkeit, den komplexen Charakter von Damon zu verkörpern, obwohl der Weg dorthin nicht ohne Herausforderungen war.

Ian hatte anfangs wenig Interesse an einer weiteren Netzwerk-Show. Doch nachdem er das Drehbuch gelesen hatte, war er überzeugt. Trotz eines schwierigen Starts während der Auditions war die Chemie mit der Rolle von Damon schließlich unübersehbar. Ein leidenschaftliches Plädoyer des Produktionsteams überzeugte die Senderverantwortlichen letztendlich, Ian die Rolle zu übergeben. Dieser behielt die Rolle bis zum Ende der Serie und wurde für viele Fans zum Gesicht von Damon Salvatore.

Sebastian Stan, Schauspieler
Getty Images
Sebastian Stan, Schauspieler
Alexis Bledel und Matt Czuchry als Rory und Logan bei "Gilmore Girls"
ActionPress
Alexis Bledel und Matt Czuchry als Rory und Logan bei "Gilmore Girls"
Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"
Rex Features / Rex Features / ActionPress
Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"
Sebastian Stan in "Vampire Diaries" – was ist eure Meinung?
In diesem Artikel