Sebastian Stan hätte fast "Vampire Diaries"-Stefan gespielt

Der Marvel-Star Sebastian Stan (43) wäre fast eine zentrale Figur in der Kultserie Vampire Diaries geworden. Laut Entertainment Weekly war er ursprünglich für die Rollen der Brüder Stefan und Damon Salvatore im Gespräch, bevor die Serienkultfiguren schließlich von Paul Wesley (43) und Ian Somerhalder (46) übernommen wurden. Das Casting-Team war von Sebastians Talent und Ausstrahlung sichtlich beeindruckt. Leider verhinderten seine bestehenden Verpflichtungen bei der NBC-Serie "Kings" ein Engagement. So entging ihm die ikonische Rolle nur knapp, da die Serie "Kings" kurz vor der Ausstrahlung der Vampirserie abgesetzt wurde.

Aber nicht nur Sebastian war beinahe Teil der Vampir-Saga. Auch Matt Czuchry (48), bekannt aus Gilmore Girls, wurde für die Rolle des charismatischen Damon Salvatore in Betracht gezogen. Doch seine damalige Verpflichtung bei "The Good Wife" verwehrte ihm den Einstieg in die Welt der Vampire. Obwohl er als Favorit galt, nahm ihn "The Good Wife" unter Vertrag – und die Rolle ging letztendlich an Ian Somerhalder. Die Verantwortlichen erkannten schließlich Ians immense Fähigkeit, den komplexen Charakter von Damon zu verkörpern, obwohl der Weg dorthin nicht ohne Herausforderungen war.

Ian hatte anfangs wenig Interesse an einer weiteren Netzwerk-Show. Doch nachdem er das Drehbuch gelesen hatte, war er überzeugt. Trotz eines schwierigen Starts während der Auditions war die Chemie mit der Rolle von Damon schließlich unübersehbar. Ein leidenschaftliches Plädoyer des Produktionsteams überzeugte die Senderverantwortlichen letztendlich, Ian die Rolle zu übergeben. Dieser behielt die Rolle bis zum Ende der Serie und wurde für viele Fans zum Gesicht von Damon Salvatore.

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

ActionPress Alexis Bledel und Matt Czuchry als Rory und Logan bei "Gilmore Girls"

Rex Features / Rex Features / ActionPress Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"