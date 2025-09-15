Darum lehnte "Vampire Diaries" Taylor Swift-Gastauftritt ab

Taylor Swift (35) hätte beinahe einen Gastauftritt in der beliebten Serie Vampire Diaries gehabt. Julie Plec (53), Mitschöpferin und Showrunnerin der Fantasy-Show, verriet in ihrem Debütbuch "I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries", dass der Sender The CW den Vorschlag für ein Cameo der Sängerin auf den Tisch brachte. Doch das Produktionsteam entschied sich dagegen, da Taylors Anwesenheit "zu modern" für die mystische und zeitlose Atmosphäre der ersten Staffel gewirkt hätte. Während Taylor nie in der Serie auftauchte, wurde sie in einer Szene indirekt erwähnt, als Vampir Damon Salvatore augenzwinkernd ihre Anziehungskraft anerkannte.

Ein komplett Swift-freies Universum war "Vampire Diaries" jedoch nicht. In einer Szene der ersten Staffel machte Damon Salvatore, gespielt von Ian Somerhalder (46), augenzwinkernd eine Anspielung auf die Musikerin. "Manche Frauen können meinem guten Aussehen, Stil und meiner Fähigkeit, Taylor Swift zuzuhören, nicht widerstehen", verkündet er gegenüber seinem Bruder Stefan, bevor ein typischer Konflikt der beiden Vampir-Geschwister entfacht. Doch auch dieser witzige Moment war die einzige offizielle Verbindung zur Pop-Ikone: Weder sie selbst noch ihre Musik fanden ihren Weg direkt in die Serie.

"Vampire Diaries" lief zwischen 2009 und 2017 über acht Staffeln hinweg erfolgreich auf The CW. Die Serie, die sich um das Liebesdreieck zwischen Elena Gilbert und den Vampirbrüdern Damon und Stefan Salvatore drehte, eroberte mit ihrem Mix aus Romantik, Fantasy und Drama Fans weltweit. Neben den Hauptdarstellern Nina Dobrev (36), Ian Somerhalder und Paul Wesley (43) gehörten unter anderem auch Kat Graham (36) und Candice King (38) zum Cast. Julie Plec selbst bereut heute, dass sie Taylors Leidenschaft und Popularität damals unterschätzt habe. "Wenn ich damals gewusst hätte, wie sehr ich Taylor lieben würde", meinte sie rückblickend zur Zusammenarbeit, die nie zustande kam.

Getty Images Taylor Swift im Januar 2025 in Kansas City

Serien-Produzentin Julie Plec mit dem "Vampire Diaries"-Cast

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley, 2014