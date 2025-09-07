Ian Somerhalder wollte bei "Vampire Diaries" aussteigen

Ian Somerhalder (46), bekannt aus Vampire Diaries, hat jetzt eine überraschende Anekdote enthüllt. Während der dritten Staffel der Serie spielte er mit dem Gedanken, die Rolle des Damon Salvatore aufzugeben. Das verrät jetzt ein Auszug aus dem bald erscheinenden Buch "I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries". Ian störte sich offenbar daran, dass sein Charakter in eine romantische Richtung entwickelt werden sollte, was nicht seiner Vorstellung der Figur entsprach. In einem emotionalen Gespräch mit Julie Plec (53), der Mitgestalterin der Serie, offenbarte Ian seine Unzufriedenheit und Befürchtung, zu einem "kitschigen" Charakter zu werden. Trotz der Anspannung blieb er letztlich dem Erfolgsformat treu.

Julie Plec spielte eine entscheidende Rolle darin, Ian umzustimmen. Sie erklärte ihm, dass die Balance in der Serie wichtig sei, da Ians Kollege Paul Wesley (43) als Stefan Salvatore gerade eine dunklere Charakterentwicklung durchlaufe. "Du verlässt die Show nicht. Erstens bist du einer der Stars und ein Teil des schlagenden Herzens der Serie. Zweitens hast du einen Sechsjahresvertrag unterschrieben – das passiert also nicht. Und drittens: Mach dir keine Sorgen, es muss Ebenen/Schichten geben", wird sie in dem Buch von Samantha Highfill zitiert. Mit ihrer Überzeugungskraft gelang es ihr, Ian von den vielfältigen Möglichkeiten seines Charakters zu überzeugen, und er setzte seine Rolle bis zum Ende der Serie im Jahr 2017 fort.

Ians Unzufriedenheit mit dem Drehbuch ist nicht das erste Mal, dass er Kritik an den Handlungssträngen innerhalb "Vampire Diaries" äußert. Bereits zuvor kommentierte er, dass die Beziehung zwischen Caroline Forbes und Stefan Salvatore etwas aufgesetzt wirkte. Zusammen mit Paul Wesley äußerte er sich kritisch über diesen Erzählverlauf, obwohl Paul dennoch die süße Komponente dieser Entwicklung betonte. Trotz dieser Unstimmigkeiten blieb Ian der Serie bis zu ihrem Ende im Jahr 2017 treu und ist weiterhin für seine prägende Rolle als Damon Salvatore bekannt.

Getty Images Ian Somerhalder, Schauspieler

Rex Features / Rex Features / ActionPress Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"

ActionPress/ Everett Collection, INC. Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Matt Davis (v.l.)

