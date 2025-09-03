Auf Premiere verraten: Michelle Dockery erwartet erstes Baby

Bei der glanzvollen Weltpremiere von "Downton Abbey: The Grand Finale" in London sorgte Schauspielerin Michelle Dockery (43) für eine besondere Überraschung. Sie präsentierte stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich, während sie an der Seite ihres Ehemanns Jasper Waller-Bridge strahlte. Michelle trug ein schulterfreies, blaues Kleid, das perfekt ihre wachsende Rundung betonte. Dazu wählte sie dezent funkelnde Accessoires, die mit ihrem Kleid harmonierten.

Michelle und Jasper hatten im September 2023 den Bund fürs Leben geschlossen. Die Hochzeit, die von zahlreichen Medien verfolgt wurde, fand in einer Kirche in West London statt. Zu der Feier waren enge Freunde und Familienmitglieder geladen, darunter auch Jaspers Schwester, die Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (40). Das frisch vermählte Paar wurde nach der Zeremonie mit reichlich Konfetti gefeiert – ein Bild, das von vielen ihrer Freunde im Netz geteilt wurde.

Für die "Downton Abbey"-Darstellerin ist die bevorstehende Elternschaft ein freudiger Höhepunkt in ihrem Leben, besonders nach dem schweren Verlust ihres ehemaligen Verlobten John Dineen, der 2015 verstarb. Erst Jahre später fand Michelle in Jasper ihr erneutes Liebesglück. Die neue Partnerschaft gab ihr Kraft und Liebe zurück, was nun in dem freudigen Ereignis der Schwangerschaft mündet.

Getty Images Michelle Dockery, Spetember 2025

Getty Images Jasper Waller-Bridge und Michelle Dockery bei der "Downton Abbey: The Grand Finale"-Premiere, 2025

Collection Christophel/ActionPress Violet (Maggie Smith) und Mary (Michelle Dockery) in "Downton Abbey"