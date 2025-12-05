Enthüllt: So kamen Tobias Pietrek und seine Mina zusammen

Tobias Pietrek, bekannt aus Love Island, schwebt wieder auf Wolke sieben! Der Grund dafür ist seine neue Freundin Mina, mit der er sich nach Karneval dazu entschied, eine Beziehung einzugehen. Im Gespräch mit Promiflash verriet er nun, wie es dazu kam: "Mir war es wichtig, dass wir auch mal zusammen feiern gehen und zu sehen, wie es da aussieht." Doch Mina habe ihn vollends überzeugt. "Sie war wirklich perfekt. Einzigartig", schwärmte er. Der Moment, sich für ein gemeinsames Leben zu entscheiden, habe dann am nächsten Morgen perfekt gepasst: "Wir sind zusammen aufgewacht, und beide haben gesagt, sollen wir es jetzt probieren? Und dann war der Drops gelutscht."

Besonders romantisch sei dies vielleicht nicht gewesen, doch gab Tobias im Interview offen zu, dass ihm das von Natur aus nicht leichtfallen würde: "Ich muss mich da so ein bisschen überwinden." Der Moment, die Beziehung einzugehen, sei für beide trotzdem genau richtig gewesen. "Wenn nicht jetzt, wann dann", habe er sich an besagtem Morgen gedacht. Sie hätten es gespürt und gemeinsam entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Ihre Art und Weise, unbeschwert mitzufeiern und zugleich authentisch zu bleiben, hat ihn offenbar tief beeindruckt.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Realitystar seine neue Beziehung offiziell gemacht. Auf seinem Instagram-Profil teilte er eine Bilderreihe, auf der er eng mit Mina posiert. Mal küssen sich die beiden, mal strahlen sie verliebt in die Kamera. Den Post kommentierte Tobias schlicht, aber bedeutungsvoll mit den Worten: "Kapitel – wir." Dazu wählte er Hashtags wie "Liebe" oder "Couplegoals" – das frischgebackene Paar wollte offenbar keine Zweifel mehr offenlassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Anzeige