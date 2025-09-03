Gewusst? Katja Burkards Ehemann war früher mal ihr Boss

Katja Burkard (60) hat nach 28 Jahren Beziehung ihrem langjährigen Partner Hans Mahr (76) das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in einer Kapelle in Österreich im engen Familienkreis statt. Neben der "Punkt 12"-Moderatorin und ihrem Bräutigam waren auch die beiden gemeinsamen Töchter Katharina und Marie-Therese anwesend, die als Trauzeuginnen fungierten. Zwei der Söhne von Hans Mahr aus früheren Beziehungen gesellten sich ebenfalls zur Feierlichkeit und bezeugten den Start in das gemeinsame Eheleben des Paares.

Die Geschichte der beiden begann in den 90er-Jahren, als Hans Chefredakteur bei RTL war und Katja als junge Journalistin begann, sich einen Namen zu machen. Trotz eines Altersunterschieds von 16 Jahren verliebten sich die beiden und gingen seit 1998 gemeinsam durchs Leben. Doch der Weg zum Traualtar war nicht einfach: 2022 musste das Paar eine Beziehungspause einlegen, fand jedoch wieder zueinander. Die Hochzeit nun zeigt, wie stark ihre Verbindung ist und unterstreicht den Neuanfang, den sie gemeinsam wagen.

Hans selbst ist eine bekannte Größe in der Medienwelt. Vor seiner Zeit bei RTL war er bereits als Geschäftsführer der "Kronen Zeitung" in Österreich tätig. Seine Karriere bei dem Sender war geprägt von wichtigen Führungsrollen – und auch nach seinem Ausscheiden blieb er dem Sender verbunden. Mittlerweile hat er sich mit eigenen Projekten wie MahrMedia etabliert. Interessanterweise war er auch eine Zeit lang Manager des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher. Sein beeindruckender beruflicher Lebenslauf ergänzt sich nun mit dem privaten Glück an der Seite von Katja.

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, November 2024

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard, August 2021