Evakuierung: Katja Burkards Haus ist in Fliegerbomben-Zone

Moderatorin Katja Burkard (60) musste am frühen Donnerstagmorgen ihr Zuhause im Kölner Stadtteil Hahnwald verlassen, nachdem dort eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde. Die 60-Jährige erfuhr bereits am Vorabend von der Evakuierung und konnte sich entsprechend vorbereiten. "Ich habe mich heute Morgen um 7 Uhr zu RTL evakuiert und meine Töchter zu Freunden. Mein Mann ist nicht da", verrät Katja RTL und fügt hinzu: "Da ist keine große Aufregung. Wir hoffen natürlich alle, dass es schnell geht und nichts passiert."

Die Entschärfung der Bombe soll noch am selben Tag erfolgen, weshalb der genaue Zeitpunkt, wann die Bewohner zurückkehren können, unklar bleibt. Trotz der unerwarteten Situation bleibt Katja pragmatisch und plant, falls notwendig, bei ihrem Arbeitgeber zu übernachten: "Ich überlege schon, ob ich zur Not bei RTL übernachte. Wir fangen morgen noch früher an als sonst. Wegen Basketball machen wir Punkt 12 um 11 – da bin ich dann eh schon um 6 bei RTL."

Katja lebt mit ihrer Familie seit Jahren in dem ruhigen Viertel Hahnwald, wo vor allem Natur und Nachbarschaft im Vordergrund stehen. Die Moderatorin geht offen mit privaten Themen um, wie auch in der Vergangenheit, als sie von der temporären Trennung von ihrem Mann berichtete.

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard im Februar 2025