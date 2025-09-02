28 Jahre der Liebe: Darum hat Katja Burkard jetzt geheiratet

Katja Burkard (60) ist jetzt eine verheiratete Frau – nach 28 Jahren Liebe gab die Moderatorin ihrem Partner Hans Mahr (76) endlich das Jawort. Dabei blicken die beiden auf eine bewegte Beziehung zurück: 2022 trennten sie sich kurzfristig und fanden erst nach fast einem Jahr wieder zusammen. Doch warum sind Katja und Hans ausgerechnet jetzt den Bund der Ehe eingegangen? Auf diese Frage hat die 60-Jährige eine ganz einfache Antwort. "Na ja, weil Hans so schön gefragt hat", erklärt sie gegenüber Gala.

Der romantische Heiratsantrag des Medienmanagers kam im vergangenen April während eines Urlaubs – unter dem Sternenhimmel auf den Malediven stellte er Katja die Frage aller Fragen. "Ich dachte: Das ist ja wie im Film! Das war schon sehr romantisch", schwärmt sie von dem Antrag ihres Liebsten und fügt hinzu: "Und dann habe ich Ja gesagt." Danach ging alles ganz schnell: Am vergangenen Wochenende haben die Eltern von zwei Töchtern in der Steiermark in Österreich ihre Ehegelübde abgelegt. Nach 28 Jahren wilder Ehe konnten Katja und Hans es wohl einfach nicht mehr abwarten.

Die Krise von 2022 scheint das glückliche Ehepaar mittlerweile gut weggesteckt zu haben. Wiederkehrende Konflikte im Alltag sorgten damals für die Trennung. In der NDR-Talkshow "Das!" sprach das bekannte Gesicht von RTL darüber, wie das Liebescomeback mit Hans stattgefunden hatte. Katja sei es damals nicht gut gegangen – überraschend habe sie einen Anruf von Hans bekommen, dem es ähnlich ging. In diesem Moment sei der Knoten zwischen ihnen geplatzt. "Wir haben beide gemerkt, was wir aneinander haben, und waren gottfroh, dass wir uns wiederhaben", schilderte Katja.

Getty Images Katja Burkard beim WoMen on Top Award 2025

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr im Juli 2024

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr