Nach 28 Jahren: Katja Burkard und Hans Mahr haben Ja gesagt

Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) haben nach 28 Jahren wilder Ehe den Bund fürs Leben geschlossen. Wie Bild berichtet, gaben sich die RTL-Moderatorin und der Medienmanager am Samstag in der malerischen Himmelreich-Kapelle in der österreichischen Steiermark das Ja-Wort. Es war eine Zeremonie im kleinen Kreis, bei der nur ihre vier Kinder anwesend waren: Marie-Therese, Katharina, Alexander und Christof. Die Kinder traten nicht nur als Zuschauer auf, sondern wurden auch als Trauzeugen eingebunden. Ein emotionaler Höhepunkt der Zeremonie war die musikalische Untermalung mit dem Song "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich.

Die Wahl der Kapelle war für Katja und Hans etwas ganz Besonderes. Die "Punkt 12"-Moderatorin erklärte voller Stolz, dass der Ort ein Herzensplatz ihrer Familie sei, an dem auch die Taufen ihrer Töchter stattgefunden haben. Das Paar entschied sich bewusst für eine schlichte Waldhochzeit, die für sie trotzdem alles verkörperte: Romantik, Fröhlichkeit und innige Liebe. Hans, der Katja im April dieses Jahres während eines Urlaubs auf den Malediven einen überraschenden Heiratsantrag machte, bezeichnete diesen Schritt als längst überfällig. "Jetzt gehen wir als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben", strahlte Katja nach der Trauung.

Die Beziehung der beiden erlebte vor drei Jahren eine ernste Krise, die zu einer einjährigen Trennung führte. Kleine Alltagskonflikte und persönliche Veränderungen hatten stark an der Partnerschaft gezehrt. Es war ein emotionales, nächtliches Telefonat, das den Wendepunkt brachte. Beide fanden wieder zueinander und entdeckten erneut, wie wichtig sie sich sind. Von diesem Moment an kämpften sie um ihre Liebe und meisterten gemeinsam alle Herausforderungen. "Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben!", ließ Katja Anfang des Jahres gegenüber Bild verlauten. Dieses Happy End zeigt: Liebe kann auch die härtesten Prüfungen bestehen.

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard im Februar 2025

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr beim Deutschen Fernsehpreis 2019