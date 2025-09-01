Keine Eheringe: Katja Burkards Hochzeit wäre fast geplatzt

Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) haben den Bund fürs Leben geschlossen – doch fast hätte ein kleines Missgeschick den großen Moment zunichtegemacht. Als die Familie auf dem Weg zum Flughafen war, fragten die Kinder plötzlich nach den Eheringen. Da wurde der Moderatorin bewusst: Die wichtigen Schmuckstücke lagen noch zu Hause! Die Familie drehte schnell um, um die Ringe zu holen, bevor der Flieger in die österreichischen Alpen startete. "Oh Gott, wie in diesen lustigen Heiratsfilmen, aber da geht am Ende ja auch immer alles gut aus. Es war schon sehr bewegend, als wir beide JA gesagt haben", verriet Katja später im RTL-Interview schmunzelnd.

Nach fast drei Jahrzehnten Beziehung hielt Hans im April um Katjas Hand an – ganz romantisch auf den Malediven. Die Trauung selbst fand im kleinen Kreis der Familie in der idyllischen Himmelreich-Kapelle in der Steiermark statt, einem Ort, der dem Paar sehr am Herzen liegt. Dort wurden auch die gemeinsamen Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) getauft. Die Kinder des Brautpaares sorgten gemeinsam für besonders bewegende Momente: Sie hielten Reden für ihre Eltern und brachten die Ringe zum Altar. Musikalisch untermalt wurde die Zeremonie mit einem Lied des Liedermachers Reinhard Fendrich.

Neben Marie-Therese und Katharina waren auch die beiden Söhne von Hans, Alexander (33) und Christof (29), Teil der bewegenden Zeremonie. Die Kinder begleiteten das Brautpaar nicht nur als Zuschauer, sondern wurden auch als Trauzeugen eng eingebunden. Die Moderatorin ließ durchblicken, wie besonders dieser Ort für die Familie ist: Es sei ihr Herzensplatz, schwärmte Katja nach der Hochzeit. Für sie und ihren Mann sei die schlichte Trauung inmitten der Natur das pure Glück gewesen.

Getty Images Katja Burkard, November 2024

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard im Februar 2025

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard und ihr Tochter Katharina, April 2025