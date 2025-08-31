Katja Burkard teilt das erste Hochzeitsbild mit ihrem Hans

Katja Burkard (60) und ihr Hans (76) haben sich getraut: Nach 28 gemeinsamen Jahren gaben sich die RTL-Moderatorin und der Vater ihrer Kinder das Ja-Wort. Auf Instagram gibt die Blondine nun einen ersten Einblick in den besonderen Tag: Katja in einem weißen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und Hans in einem klassischen Anzug. Die beiden Turteltauben lächeln sich eng aneinandergeschmiegt verliebt an. Dazu schreibt sie: "Wir haben Ja gesagt und sind sehr glücklich."

Laut Bild-Berichten heirateten die 60-Jährige und ihr Partner am gestrigen Samstag in der malerischen Himmelreich-Kapelle in der österreichischen Steiermark. Lediglich ihre engsten Familienmitglieder – die Kinder Marie-Therese, Katharina, Alexander und Christof wohnten der Zeremonie bei. Die Kinder traten nicht nur als Zuschauer auf, sondern wurden auch als Trauzeugen eingebunden. Ein emotionaler Höhepunkt der Zeremonie war die musikalische Untermalung mit dem Song "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich.

Auch wenn Katja und der Medienmanager bereits viele Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, verlief ihre Beziehung nicht immer reibungslos. Vor drei Jahren durchlebte ihre Partnerschaft eine Krise – und das Paar trennte sich für ein Jahr. Ein emotionales, nächtliches Telefonat brachte schließlich den Wendepunkt: Beide fanden wieder zueinander und entdeckten erneut, wie wichtig sie sich sind. Von diesem Moment an kämpften sie um ihre Liebe und meisterten gemeinsam alle Herausforderungen. "Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben!", ließ Katja Anfang des Jahres gegenüber Bild verlauten.

Getty Images Kartja Burkard mit ihrem Partner Hans Mahr im Juni 2024

Timm, Michael / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Hans Mahr und Katja Burkard im Februar 2025