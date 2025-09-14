"Punkt 12" bekommt erstmals eine Doppelmoderation

Bei "Punkt 12" gibt es einen Neuanfang: Ab kommenden Montag wird die erfolgreiche RTL-Sendung erstmals mit einer Doppelmoderation an den Start gehen. Hauptmoderatorin Katja Burkard (60), die seit 30 Jahren das Gesicht der Sendung ist, wird ab der zweiten Stunde durch einen ihrer Kollegen unterstützt, berichtet dwdl.de. Daniel Fischer, Bernd Fuchs und Jan Malte Andresen (53) ergänzen das Team und sollen neue Perspektiven und frischen Schwung in die Mittagsausgabe bringen. Den Anfang macht Katja zusammen mit Daniel Fischer.

Die Idee hinter der Doppelmoderation ist klar: mehr Raum für unterhaltsame Studiogespräche und lockeren Austausch. RTL-Chefredakteur Daniel Mundhenke erklärte dazu, dass die Zuschauer gerade die Interaktionen zwischen den Moderatoren besonders schätzen. Mit der Verstärkung hofft man, den Themen eine breitere Plattform zu bieten und die Sendung gleichzeitig noch unterhaltsamer zu gestalten. Bernd Fuchs, der den "Punkt 12"-Fans bereits als Vertretung bekannt ist, sowie seine Kollegen Fischer und Andresen, die von den Frühsendungen zu RTL gestoßen sind, bringen hierfür ihre ganz eigene Note mit.

Katja, die die Sendung über die Jahre hinweg geprägt hat, zeigt sich begeistert über die Neuerung. "'Punkt 12' ist seit 30 Jahren mein Baby – und für viele ein vertrauter Begleiter am Mittag. Besonders freue ich mich aber darauf, mit meinen neuen Kollegen spannende Themen gemeinsam zu diskutieren", erzählt sie. Der Austausch sei ihr sehr wichtig, da sich viele Themen zu zweit besser besprechen ließen. Der Wechsel zur Doppelmoderation verspricht also nicht nur frische Impulse, sondern auch spannende Einblicke für das Publikum – genau das, was Katja sich für die Zuschauer wünscht.

Getty Images Katja Burkard beim WoMen on Top Award 2025

RTL Daniel Fischer und Katja Burkard moderieren erstmals zusammen "Punkt 12"

Instagram / janmalteandresen Jan Malte Andresen, deutscher Moderator