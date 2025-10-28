OnlyFans? Katja Burkard macht Frauke pikanten Vorschlag

Frauke Ludowig (61) hat kürzlich eine Fußoperation über sich ergehen lassen und sprach nun in ihrem Podcast "Frau Keludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt" offen über den Eingriff und die amüsanten Reaktionen darauf. Besonders eine Bemerkung ihrer RTL-Kollegin Katja Burkard (60) sorgte für Erheiterung. "Meine liebe Freundin und Kollegin Katja Burkard hat mir schon den Vorschlag gemacht, ob ich mit meinem Fuß nicht bei OnlyFans antreten könnte, da würde es doch bestimmt eine Zielgruppe geben", verrät Frauke lachend.

Frauke stellt jedoch klar, dass sie der Idee zwar mit Humor begegnet, den Schritt aber keinesfalls gehen will. "Das möchte ich nicht und das mache ich auch nicht", sagt die Moderatorin im Podcast. Inhaltlich drehte sich die Folge vor allem um den medizinischen Hintergrund der OP. Der verkürzte Zeh soll die anhaltenden Schmerzen lindern, die sie schon längere Zeit im Alltag begleiteten. Nach dem Eingriff fühlt sich die TV-Bekanntheit nach eigener Aussage "wie auf Wolken". Als Tine scherzhaft fragt, ob sie sich den entfernten Knochen mitgeben lasse, antwortet Frauke augenzwinkernd, daraus könne man fast ein kleines Schmuckstück machen – etwa als Anhänger.

Dass Katja und Frauke sich solche Scherze erlauben, hat mit ihrer langen gemeinsamen Zeit bei RTL zu tun. Beide kennen sich seit vielen Jahren, treten im Alltag kollegial und freundschaftlich auf und spielen sich in Gesprächen die Bälle zu. Frauke zeigte zuletzt immer wieder, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Sogar bei DSDS stand sie mit einem Augenzwinkern vor Dieter Bohlen (71) – ein kurzer Auftritt, über den sie im Podcast lacht. Privat achtet die Moderatorin darauf, Körperthemen offen und unprätentiös zu besprechen. Bei dem jüngsten Eingriff blieb sie während der Behandlung ansprechbar und schilderte, wie sich die Prozedur anfühlte, ohne etwas zu beschönigen.

Anzeige Anzeige

Collage: AEDT / ActionPress, Getty Images Collage: Frauke Ludowig und Katja Burkard

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, 2024