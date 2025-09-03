GZSZ-Star Anne Menden erwartet ersten Nachwuchs mit Gustav

Es gibt zuckersüße Nachrichten von Anne Menden (39): Die Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! "Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an", schwärmt die GZSZ-Bekanntheit voller Freude gegenüber Bild. Auch der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer klinkt sich ein und ergänzt: "Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise."

Im Liebestalk mit dem Newsportal kommen Anne und Gustav aus dem Schwärmen von ihrer Beziehung gar nicht mehr heraus. "Er ist mein größtes Glück und meine Ruhequelle, ein unglaublich einfühlsamer Mensch und außergewöhnlich loyal. Für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, würde er alles tun", beschreibt die werdende Mama überglücklich. Gustav meint, Anne bringe ihm "ganz viel Leichtigkeit" und runde sein persönliches Glück vollends ab. Aufgrund der niedlichen Umstände müssen Fans der TV-Bekanntheit schon bald auf sie verzichten – aber nur für eine bestimmte Zeit. "Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle, die des Vollzeit-Papas", erklärt sie.

Die Liebesgeschichte von Anne und Gustav schreibt sich wie von Zauberhand. Bereits vor wenigen Monaten sorgten die beiden für Aufsehen, als sie ihre Verlobung öffentlich machten. In der Fernsehsendung "Gala" hielt die Schauspielerin damals stolz ihren funkelnden Ring in die Kamera und bestätigte, dass sie "Ja" zu ihrem Gustav gesagt hatte. Konkrete Pläne für die Hochzeit gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Schon damals zeigte sich das Paar als echtes Dreamteam und betonte im gemeinsamen Interview, wie sehr es einander Halt und Lebensfreude schenkt.

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek