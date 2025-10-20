Im Rechtsstreit: Ryan Reynolds beweist Liebe zu Blake Lively

Ryan Reynolds (48) hat kürzlich ein seltenes Selfie mit seiner Frau Blake Lively (38) geteilt, das die beiden vor einer Halloween-Dekoration in New York zeigt. Der Schauspieler postete das Bild am Samstag auf Instagram, wo Blake vor einem Ballonspinnen-Gebilde posiert. Während der 48-Jährige in einer Kombination aus Beige und Gelb gekleidet ist, trägt der Gossip Girl-Star eine Tweedjacke und ihr welliges, blondes Haar offen. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, setzte damit ein liebevolles Zeichen, während die 38-Jährige weiterhin in einen laufenden Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen It Ends With Us-Kollegen und Regisseur Justin Baldoni (41) verwickelt ist.

Die rechtliche Auseinandersetzung begann im Dezember 2024, als die Schauspielerin gegen Justin Klage erhob und ihm sexuelle Belästigung, die Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds und eine angebliche Verleumdungskampagne vorwarf. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe und startete seinerseits einen Gegenangriff, den ein Gericht jedoch im Juni 2025 abwies. Blake erhielt zu ihrer Unterstützung auch öffentliche Aussagen von Co-Star Jenny Slate (43) und der Buchautorin Colleen Hoover, die beide betonten, wie sehr sie für ihre Werte und ihren integren Charakter geschätzt werde. Zuletzt berichtete People, dass mehrere Beteiligte des Films für Aussagen zu Gesprächen geladen wurden, das Verfahren allerdings noch bis März 2026 andauern dürfte.

Noch vor Kurzem sorgte Ryan jedoch mit Schweigen für Aufsehen. Bei einem Auftritt im Kings Theatre in Brooklyn verzichtete der Schauspieler demonstrativ darauf, Blake zu erwähnen. Das überraschte viele Fans, denn nur zwei Wochen zuvor hatte Ryan mit einer Anekdote für jede Menge Wirbel gesorgt. Er schilderte damals, wie er einen wichtigen Anruf von Bill Murray (75) während eines Gala-Abends mit Blake bekommen habe und gestand, dass er seiner Frau daraufhin ein derbes Schimpfwort an den Kopf geworfen habe. Nach heftigen Reaktionen in den sozialen Medien ließ der Schauspieler diesen Teil der Geschichte bei seinem nächsten Auftritt weg und konzentrierte sich auf die lustigen Seiten des Telefonats.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025

Instagram / vancityreynolds Schauspieler Ryan Reynolds und Blake Lively, Oktober 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024