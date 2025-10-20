So reagierte Prinz William auf Prinz Harrys Liebe zu Meghan

Als Prinz Harry (41) seinem Bruder Prinz William (43) die Neuigkeiten über seine Beziehung zu Herzogin Meghan (44) mitteilte, reagierte William mit einem verblüffenden Satz. Laut Harrys Memoiren "Reserve" fand das Gespräch während eines privaten Abendessens im Londoner Zuhause von William und dessen Frau Prinzessin Kate (43) statt. Nachdem die Kinder, Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10), im Bett waren, offenbarte Harry, dass Meghan nicht nur Amerikanerin, sondern auch Schauspielerin in der Serie Suits sei. Williams überraschte Reaktion: "Vera*sch mich." Beide enthüllten, dass sie die Serie kannten und Fans davon waren, was Harrys Erwartung an dieses Geständnis widerlegte.

Das erste persönliche Treffen zwischen Meghan und ihrem zukünftigen Schwager verlief ebenfalls ungewöhnlich, wie Harry und Meghan in ihren Veröffentlichungen schildern. Meghan beschreibt in der Netflix-Doku "Harry & Meghan", dass sie bei diesem Anlass ganz lässig in Jeans und barfuß war. Als sie William zur Begrüßung umarmte, war dieser jedoch sichtbar irritiert. Harry bestätigte diesen Moment auch in seinem Buch und erklärte, dass William nicht gewohnt sei, von Fremden umarmt zu werden. Meghan bemerkte, dass die förmliche Art der royalen Familie selbst im Privaten fortgesetzt wird, was für sie überraschend war.

Die Anekdoten geben einen intimen Einblick in die kulturellen Unterschiede und Familiengewohnheiten der britischen Royals. Während Meghan sich selbst als herzliche und offene "Umarmungs-Person" beschreibt, schien William eher der zurückhaltenden britischen Etikette zu folgen. Die unterschiedlichen Auffassungen von Nähe und Förmlichkeit sorgten besonders in den Anfängen für einige Missverständnisse. Meghan, die sich oft als Prinzessin zweiter Klasse gefühlt hat, weist in der Doku darauf hin, dass sie es anfangs irritierend fand, wie die äußere Förmlichkeit des Hofes auch im familiären Umfeld beibehalten wurde.

KIRSTY O'CONNOR / Kontributor Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Getty Images Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week, 2025