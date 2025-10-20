Nach Trennung: Zieht Kathi Wagener aus der Wohnung aus?

Es scheint offiziell: Kevin Yanik (27) und Katharina Wagener (30) haben sich getrennt. Das bestätigte die Influencerin kürzlich auf Instagram und sorgte zugleich mit einem Statement für Klarheit bei ihren Fans. In einer Fragerunde wurde sie angesprochen, ob sie nach dem Auszug von Kevin aus der gemeinsamen Wohnung nun selbst einen Umzug plane. Die Antwort der Schwangeren fiel eindeutig aus: "Nein, ich möchte in der Wohnung bleiben, auch wenn sie eigentlich für uns drei, bald vier, zu groß ist." Damit machte Kathi klar, dass sie ihren Lebensmittelpunkt trotz der aktuellen Situation nicht verändern möchte.

Wie die ehemalige Are You The One?-Kandidatin weiter erzählte, fühlen sich die Kinder und sie in der Wohnung sehr wohl. Sie habe Freundschaften vor Ort geschlossen, was für sie nicht zu unterschätzen sei – vor allem mit Blick auf die bevorstehende Geburt ihres dritten Kindes. Außerdem betonte sie: "Vor allem ist ein Umzug jedes Mal mit so viel Kraft und Arbeit verbunden, dass ich das zurzeit nicht in Erwägung ziehe." Kevin hat sich bisher nicht öffentlich zu der Trennung oder seinen zukünftigen Plänen geäußert. Bekannt ist lediglich, dass er einen Abschiedsbrief hinterlassen haben soll, bevor er die Wohnung verließ.

Die Trennung kam für viele überraschend – schließlich hatte das Paar erst vor Kurzem bekannt gegeben, sein drittes gemeinsames Kind zu erwarten. Kurz nach Kevins Auszug und einem Termin beim Jugendamt, bei dem die Betreuung und der Umgang mit den Kindern geregelt wurden, veröffentlichte Kathi ein kurzes Statement im Netz, mit dem sie das Thema öffentlich abschließen wollte. Darin schilderte sie, wie emotional belastend die vergangenen Monate gewesen seien. Sie sei "täglich immer wieder in die Rolle der 'Kranken' gedrängt" worden und habe unter Vorwürfen und Drohungen gelitten – was sie schließlich an sich selbst zweifeln ließ. Heute sieht sie vieles klarer: Ihre Stärke will sie nicht länger aus der Bestätigung anderer ziehen, sondern aus sich selbst.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Realitystars