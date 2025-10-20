Mark Ruffalo rettete Woody Harrelson vor Barschlägerei

Mark Ruffalo (57) stand seinem Schauspielkollegen Woody Harrelson (64) in einer brenzligen Situation bei. Die beiden drehten laut Us Weekly gerade den Film "Die Unfassbaren – Now You See Me, Now You Don't" in New Orleans und betraten nach einem langen Drehtag eine Bar mitten in den geschäftigen Straßen der Stadt. Dort sprach eine Frau Woody an und zeigte sich begeistert von ihm, doch wenig später trat ein Mann dazwischen, schubste die Frau und schließlich auch Woody. Die Stimmung schlug schnell um, und ein wütendes Handgemenge drohte zu entstehen. Doch Mark zögerte nicht, packte Woody und zog ihn kurzerhand aus der eskalierenden Situation.

Diese Geschichte erzählten die beiden Schauspieler vor Kurzem im Podcast "Where Everybody Knows Your Name", in dem Woody zusammen mit Co-Host Ted Danson (77) am Mikro sitzt. Mark beschrieb dabei, wie chaotisch die Dreharbeiten in New Orleans waren und wie real das nächtliche Treiben plötzlich wurde. Ted, der Woody seit dessen Tagen in "Cheers" kennt, lachte über die brenzlige Episode, wurde jedoch ernst, als Mark betonte, wie rasch die Situation hätte kippen können. "Es hätte Spaß machen können, aber es hätte auch verheerend enden können", erinnerte sich Mark. Mit schnellen Reaktionen konnten die beiden Schauspieler Schlimmeres verhindern.

Mark und Woody verbindet nicht nur diese Geschichte, sondern auch eine lange Freundschaft, die sie auch abseits des Sets pflegen. Seit ihrem ersten gemeinsamen Film hat sich viel getan, doch ihre Chemie vor und hinter der Kamera ist ungebrochen. In wenigen Wochen werden die beiden im dritten Teil der Reihe, "Die Unfassbaren – Now You See Me, Now You Don't", erneut gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein. Neben bekannten Gesichtern wie Jesse Eisenberg (42) und Dave Franco (40) sollen auch neue Illusionisten das Team verstärken. Die Zusammenarbeit der beiden Schauspieler bleibt ein Garant für Spannung – auf der Leinwand wie im echten Leben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mark Ruffalo und Woody Harrelson

Getty Images Woody Harrelson bei der Premiere von "Last Breath" in New York

Getty Images Mark Ruffalo bei den Critics Choice Awards 2024