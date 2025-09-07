Royals
Wegen Baby: Anne Menden verschiebt Hochzeit nach hinten

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sind voller Freude, da sie ihr erstes Kind erwarten. In einem Interview mit RTL verriet das glückliche Paar, dass sie ihre Hochzeitspläne vorerst hinter das Babyglück stellen. "Da macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen. Wir haben uns das Versprechen ja eigentlich auch schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen", sagte die Schauspielerin. Die Hochzeit soll erst stattfinden, wenn das Kind alt genug ist, um die Feierlichkeiten in vollen Zügen mitzuerleben. Gustav plant in der Zwischenzeit eine Vaterschaftsanerkennung, wie er weiter erläuterte.

Obwohl es noch kein konkretes Datum für die Hochzeit gibt, haben Anne und Gustav bereits beschlossen, dass ihr Kind den Namen Menden tragen wird. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Gustav erklärte: "Den Namen bekommt das Kind ja schon, und dann darf ich ihn auch irgendwann annehmen." Für das Paar scheint das Wichtigste, dass sie als Familie gemeinsam das Abenteuer Elternschaft beginnen.

Neben dem Babyglück informiert Anne Menden ihre Fans auch über persönliche Einblicke: Erst kürzlich teilte das Paar ein Video auf ihren Instagram-Accounts, das ihren wachsenden Babybauch stolz zeigt. Sie erklärten dazu liebevoll: "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert – unser größtes Wunder beginnt." Die Schauspielerin, die seit 2004 fester Bestandteil des GZSZ-Ensembles ist, plant, für einige Monate in Babypause zu gehen, bevor sie wieder zu den Dreharbeiten zurückkehrt.

