Dieser GZSZ-Star erfuhr zuerst von Anne Mendens Baby-News

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) ihre Familie erweitern: Die beiden erwarten ihr erstes Kind! Im Gespräch mit RTL verrät die Schauspielerin jetzt, wie sie ihr kleines Geheimnis dem GZSZ-Team verraten hat – geplant war das Ganze so nämlich nicht. Nur einen Tag, nachdem Anne erfahren hatte, dass sie schwanger ist, musste sie vor der Kamera performen. Dabei unterliefen ihr kleine Texthänger, die vor allem Kollegin Nina Ensmann nicht einordnen zu wusste. "Da ist natürlich auch emotional unglaublich viel los. Und ich stand am Set und ich war einfach in dem Moment ein bisschen überfordert", erklärt Anne. Die geheimnisvolle Situation löste letztendlich Gustav auf, indem er auf den Bauch seiner Partnerin zeigte.

Nina, die am Set als Erste von der Schwangerschaft erfuhr, war anschließend ganz aus dem Häuschen. "Sie war dann direkt so: Okay, kriegen wir alles hin. Und dann war Nina auch wirklich den ganzen Tag für sie da, was mir natürlich auch wieder geholfen hat", plaudert Gustav aus. Nina selbst ist auch Mama und konnte demnach ihrer Freundin mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Wie war das denn bei dir? Und wie machst du das? Und was brauche ich eigentlich? Also da tauscht man sich schon echt viel aus", sollen Fragen aus dem Gespräch der beiden Frauen gewesen sein, wie Anne erzählt.

Die Vorfreude, die Anne und Gustav auf ihr Kind verspüren, können sie kaum in Worte fassen. "Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an", schwärmte die 39-Jährige gegenüber Bild. In der Beziehung der Schauspielerin und des Realitystars ging alles Schlag auf Schlag: Erst im September 2024 wurden erstmals Gerüchte laut, dass die beiden miteinander anbandeln. Nur wenige Monate später verkündeten sie dann bereits ihre Verlobung. Ihr gemeinsames Baby dürfte das Liebesglück nun perfekt machen.

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024