Mit diesen Beschwerden hat schwangere Anne Menden zu kämpfen

Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Auf der Bertelsmann Party plauderte die schwangere Schauspielerin ungezwungen über die Freuden und Herausforderungen, die die Schwangerschaft bisher mit sich bringt. "Sodbrennen geht jetzt los, besonders nachts. Und ich muss unglaublich oft auf Toilette. Das ist auch ein bisschen nervig", erzählt sie im Promiflash-Interview. Ziemlich lästig für die werdende Mama – aber auch für ihren Partner, wie Anne verrät.

Wieso leidet Gustav unter Annes Schwangerschaftssymptomen? Dass die 39-Jährige nachts des Öfteren aufstehen muss, raubt nicht nur ihr den Schlaf. Die Hunde des Paares seien nämlich gerade im "wir-müssen-auf-Frauchen-aufpassen-Modus" und wecken den Realitystar, sobald Anne aufsteht. "Das heißt, Gustav wird auch mindestens fünfmal in der Nacht geweckt von den Hunden, damit er auch gucken kann, dass mir auf Toilette nichts passiert", erzählt die GZSZ-Bekanntheit und fügt lachend hinzu: "Es ist wild bei uns auf jeden Fall."

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft sorgte Anne für eine Überraschung am Set der beliebten Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Während der Dreharbeiten verriet sie ihre Baby-News eher unfreiwillig, als ihr kleinere Fehler unterliefen, die ihre Kollegen stutzig machten. Doch mit der Unterstützung von Gustav wurde die freudige Nachricht auf charmante Weise enthüllt. Seitdem fiebert nicht nur das Paar, sondern auch ihr Umfeld gespannt auf die Ankunft ihres Nachwuchses hin. Anne, die seit vielen Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen ist, strahlt mittlerweile umso mehr, sowohl beruflich als auch privat.

Imago Anne Menden, Schauspielerin

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek