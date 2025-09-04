GZSZ-Star Anne Menden: Erste Schwangerschaft rührt zu Tränen

Anne Menden (39), bekannt für ihre Rolle als Emily in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), hat aufregende Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek (36), einem Unternehmer und Reality-TV-Star, erlebte die Schauspielerin den emotionalen Moment, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Im Interview mit Bild schilderte das glückliche Paar, wie sie nach einem Schwangerschaftstest in Freudentränen ausbrachen. "Es war so überwältigend, dass wir als Erstes meine Schwester angerufen haben", erzählte Gustav. "Wir haben beide sofort geweint." Für das Paar, das sich im vergangenen Jahr verlobte, ist das bevorstehende Elternsein der Beginn eines neuen Kapitels. Die Familie und Freunde des Paares reagierten mit großer Freude auf die Nachricht.

Besonders die Eltern des Paares sind begeistert, wie Gustav stolz berichtete: "Mein Papa hat schon angefangen, das Kinderzimmer einzurichten." Trotz des bevorstehenden Eltern-Daseins machen sich Anne und Gustav keinen unnötigen Druck. Sie wollen diese neue Herausforderung mit Ruhe und Gelassenheit angehen und erwarten mit Spannung die bevorstehende Zeit zu dritt. Anne betonte: "Elternsein ist ein Weg, auf dem man wächst", und die Unterstützung ihrer großen Familie gibt ihnen das Gefühl, auf diesem Weg nicht allein zu sein – auch wenn manche Menschen vielleicht der Meinung sind, die Schauspielerin sei etwas zu alt. "Anne ernährt sich gesund, bewegt sich viel, sie ist kerngesund, das zählt. Ob 35, 39 oder 42 – für uns spielt das Alter keine Rolle", betonte Gustav. "Entscheidend ist allein, dass unser Kind gesund zur Welt kommt."

Seit über zwei Jahrzehnten verleiht Anne Menden der Figur Emily in der beliebten Serie ein Gesicht. Privat erlebt sie nun ebenfalls das Glück, Mutter zu werden – so wie ihre Rolle. Der werdende Vater, der durch seine Auftritte bei Die Bachelorette, Bachelor in Paradise und Prominent getrennt bekannt wurde und im September sein "Alles was zählt"-Debüt feiern darf, strahlt in Vorfreude auf seine neue Rolle. "Für mich ist er der geborene Papa. Es war schon immer sein größter Wunsch, Vater zu werden", schwärmte Anne im Gespräch mit Bild. "Das spüre ich in jedem seiner Worte und Gesten." Das Paar zeigt sich optimistisch und voller Zuversicht, das bevorstehende Abenteuer gemeinsam anzugehen und dabei von Herzen unterstützt zu werden. Ihre Liebe und familiäre Unterstützung machen sie zuversichtlich, dass sie als Eltern erfolgreich wachsen werden.

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

RTL / Anna Riedel Anne Menden, Schauspielerin

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

