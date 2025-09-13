Anne Menden und Gustav Masurek kennen Babygeschlecht schon

Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Bei der Bertelsmann-Party in Berlin plauderte die Schauspielerin gegenüber Promiflash ein kleines Geheimnis aus: "Wir wissen schon, was es wird." Das Paar überlegt noch, ob es das Geschlecht überhaupt mit der Öffentlichkeit teilen will, da die werdenden Eltern ihrem Kind die Entscheidung überlassen möchten, wie viel es später von sich preisgibt. Einer Sache sind sie sich aber schon sicher: "Name und Gesicht werden auf jeden Fall nicht in Social Media stattfinden."

Die Vorbereitungen für das kleine Familienmitglied laufen derweil auf Hochtouren. Besonders das Kinderzimmer ist schon in Planung – und das mit tatkräftiger Unterstützung von Annes Vater. Dieser erhielt die volle gestalterische Freiheit und designte das Zimmer bereits in 3D. Mit Spannung warten Anne und Gustav nun darauf, wie die finale Umsetzung aussehen wird. "Da freue ich mich sehr drauf", schwärmte Anne bereits im Promiflash-Interview. Das Paar zeigte sich begeistert, wie engagiert und kreativ Annes Vater sich bei diesem wichtigen Projekt einbringt.

Die Schwangerschaft lenkt den Fokus des Paares derzeit ganz auf die gemeinsame Zukunft als junge Familie. Geplante Feierlichkeiten wie die Hochzeit stehen daher vorerst hinten an. Gustav, der für seine Reality-TV-Auftritte bekannt ist, hatte angekündigt, in der Zwischenzeit eine Vaterschaftsanerkennung in die Wege zu leiten – ein weiterer Schritt, um sein Engagement als Vater zu zeigen. Anne, die für ihre Bodenständigkeit geschätzt wird, betonte gegenüber RTL: "Da macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen. Wir haben uns das Versprechen ja eigentlich auch schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen."

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024