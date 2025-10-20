"Benjamin Button": Kris Jenner erntet Spott nach Facelift

Kris Jenners (69) neues Aussehen sorgt weiterhin für Schlagzeilen, denn das Gesicht der 69-Jährigen scheint sich gefühlt im Wochentakt zu verändern. Besonders ein Kommentar von US-Realitystar Scott Disick (42), der einst mit Kourtney Kardashian (46) liiert war, befeuerte jetzt die anhaltende öffentliche Diskussion: "Der seltsame Fall des Benjamin Button", schrieb er unter einen ihrer Instagram-Posts – eine humorvolle Anspielung auf den rückwärts alternden Filmhelden. Kris hatte im Sommer ein umfassendes Facelifting vornehmen lassen, das offenbar noch immer mitten in der Heilungsphase steckt. So fiel einigen Fans kürzlich auf, dass sich ihr Gesicht seit den letzten Posts erneut stark verändert habe.

Auf den neuesten Pressefotos vom 16. Oktober wirkt die knapp 70-Jährige wieder deutlich natürlicher, wie Fans betonen. Einige Kritiker scherzen hingegen, dass die Schwerkraft bereits wieder zuschlägt und Kris' Gesicht schon deutlich an Fülle verloren habe. Die Reality-Bekanntheit, die ihr jüngstes Facelifting von Steven Levine durchführen ließ, hatte bereits vor Jahren offen über Beauty-Eingriffe gesprochen. 2011 war ein früheres Lifting bei Garth Fisher Thema, das sie als "die erstaunlichste Erfahrung überhaupt" beschrieb, wie People festhielt. Außerdem sprach Kris im Laufe der Zeit über mehrere Brust-OPs, regelmäßiges Botox und sogar eine Ohrläppchenverkleinerung, die von TV-Kameras begleitet wurde.

Ende August erklärte Kris, die durch ihre Hauptrolle in der Realityserie Keeping Up with the Kardashians bekannt wurde, in einem Interview mit Vogue Arabia: "Ich habe mich für dieses Facelifting entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein wollte, und das macht mich glücklich." Sie betonte, dass für sie "altersgerechtes Altern" bedeute, Entscheidungen zu treffen, die ihr Selbstbewusstsein stärken. Dabei sprach sie offen über die Bedeutung von Eigenverantwortung für das eigene Aussehen und ihren ausgeprägten Wunsch, sich in jeder Lebensphase schön zu fühlen. Ob Kris' Gesicht aktuell tatsächlich im Rahmen des Heilungsprozesses an Volumen verliert oder ob bei den ersten Fotos nur starke Beauty-Filter genutzt wurden, lässt Fans und Beobachter weiterhin rätseln.

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Juli 2025

Imago Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles

Getty Images Kris Jenner bei den People's Choice Awards in Santa Monica im November 2019