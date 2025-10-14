Gustav bringt Anne Menden mit dieser Marotte zur Weißglut

Anne Menden (40), bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, und Realitystar Gustav Masurek (36) erwarten voller Vorfreude ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schauspielerin und ihr Verlobter können es kaum erwarten, Eltern zu werden und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. In einem Interview mit RTL plaudern sie offen darüber, welche kleinen Marotten Gustav hat, die Anne manchmal zur Weißglut treiben können. Auf die Frage hin, ob sie sich gegenseitig Kosenamen geben, sagt Anne: "Ja, er ist mein polnischer Bär." Für Gustav ist seine Anne eher die "Süßmausi", wenn er da nicht noch einen Namen im Petto hätte: "Ansonsten sage ich immer, also ich mache das extra, um sie zu ärgern, ich sage 'Aha, Frau Menden'." Für Anne ein absolutes No-Go: "Ach, das regt mich ja richtig auf. Boah, das geht gar nicht!"

Während ihre Schwangerschaft voranschreitet, meistert Anne weiterhin die Herausforderungen ihres Berufs. Am Set von GZSZ wird ihr wachsender Babybauch geschickt kaschiert, sodass ihre Rolle wie gewohnt in die Geschichten der Serie integriert ist. Das Video, in dem die werdenden Eltern einen Einblick in ihr Leben geben, zeigt auch die technikaffinen Tricks und Kamerawinkel, mit denen das Produktionsteam Annes Schwangerschaft vor den Zuschauerinnen und Zuschauern versteckt hält: "Die Klamotten sind auf jeden Fall weiter und wichtiges Accessoire sind große Handtaschen, die kann man immer schön davor packen." So bleibt die Schauspielerin weiterhin aktiv, ohne dass ihr persönliches Glück das Seriengeschehen beeinflusst.

Auch wenn das Paar ihr Privatleben größtenteils geheim hält, teilen sie dann doch ab und zu einschneidende Erlebnisse mit ihren Fans auf Instagram. So auch die Nachricht über die erste Schwangerschaft. Wie der Moment für die beiden war? "Es ist erstmal schön, dass wir das mit unseren echten Fans teilen können, die sogar mit uns mitfühlen, aber es ist auch immer ein bisschen komisch, weil man hat auch ein, zwei Hater", erzählt Gustav. Der werdende Papa ist aber froh, dass das Geheimnis gelüftet wurde, denn: "Ich kann eh nichts für mich behalten und sowas schon mal gar nicht", lacht er. Nun kann der anstehenden Geburt wohl nichts mehr im Wege stehen.

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf der Bertelsmann Party 2025

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek