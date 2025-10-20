Nach Klinik: Wird Nico Legat wieder im TV zu sehen sein?

Nico Legat (27) meldet sich nach seinem Aufenthalt in einer Entzugsklinik direkt bei seinen Fans – und beantwortet die Frage, die ihm seit Wochen gestellt wird: Wie geht es mit seiner TV-Karriere weiter? In einer Instagram-Story kündigt der Realitystar an, dass er bald wieder auf den Bildschirmen auftauchen will. Er macht zwar klar, dass seine Gesundheit Vorrang hat, gibt aber gleichzeitig einen Ausblick auf kommende Projekte. "Ich liebe Reality", sagt Nico und legt nach: "Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst."

In seinen Story-Clips erklärt Nico, dass er sich nach dem Klinikaufenthalt neu sortiert habe und sich auf das Comeback gezielt vorbereite. Er wolle sein "neues Ich" zeigen und verspricht, wieder zu "performen" und zu unterhalten. "Aber jetzt hat erst mal die Gesundheit Vorrang", betont er, bevor er ankündigt, dass es "bald wieder richtig rund" gehen werde. Konkrete Formats- oder Sendernamen nennt der Reality-Bekannte nicht, die Richtung ist aber deutlich: Der Fokus liegt auf Shows, in denen er nahbar und ungeschminkt auftreten kann – genau dort, wo ihn sein Publikum kennengelernt hat.

Bereits vor zwei Monaten zeigte sich der Reality-TV-Star voller Tatendrang. Damals feierte er sein Comeback mit einem Wechsel zu einem neuen Management und gab sich in einer Instagram-Story begeistert: "Ich bin heute fu**ing gut gelaunt, muss ich sagen. Ja, heute ist ein sehr besonderer Tag. Ab heute beginnt eine neue Ära, weil Nico Legat hat ein neues Management und es werden richtig geile Aufgaben auf mich zukommen oder auch auf euch. Es wird einiges kommen", kündigte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer an. Für die zweite Chance nach seiner Therapie war Nico besonders dankbar: "Ja, ich bin einfach dankbar und froh, dass ich jetzt noch mal die Chance und die Möglichkeit habe, richtig anzugreifen nach meinen ganzen Suchtproblemen und allem Drum und Dran – jetzt geht es wieder richtig rund. Ich bin einfach glücklich", stellte der Sohn von Thorsten Legat (56) klar.

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Nico Legat, Realitystar

Instagram / nico.legat Nico Legat, Reality-TV-Teilnehmer