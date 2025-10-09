Schwangere Anne Menden und Gustav denken über Adoption nach

Anne Menden (40) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) erwarten bald ihr erstes Kind, doch schon jetzt denken die beiden über ein weiteres Familienmitglied nach. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, und der Reality-Star haben bereits darüber gesprochen, eines Tages ein Kind zu adoptieren. "Warum nicht? Es gibt so viele Kinder, die alleine sind", erklärte Gustav offen bei der Bild-Zeitung. Auch Anne zeigt sich von der Idee begeistert: "Wir hätten auch kein Problem damit, wenn das Kind schon älter wäre. Einem Kind eine Perspektive zu geben – warum nicht?" Schon jetzt freut sich das Paar auf das nahende Babyglück – und hat so einige Änderungen in seiner Lebensplanung vorgenommen.

Mit ihrer Schwangerschaft hat Anne nicht nur Prioritäten verschoben, sondern nimmt sich auch eine Auszeit von den Dreharbeiten bei GZSZ. Im Herbst soll die Babypause beginnen, während ihr Verlobter Gustav sie rund um die Uhr liebevoll umsorgt. Besonders rührend: Morgens steht er früh auf, um sie zur Arbeit zu fahren und abends wieder abzuholen. Annes Morgenübelkeit begegnet er mit einem simplen Trick – Tic Tacs! "Die haben wir jetzt überall liegen", verrät er. Doch bei all den Vorbereitungen bleibt eines vorerst auf der Strecke: die Hochzeit. "Mit dem Baby haben wir jetzt genug zu tun", so Anne. Die beiden lieben sich auch ohne Trauschein und haben die Feier auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die zukünftigen Eltern haben zudem beschlossen, ihr Baby möglichst aus den sozialen Netzwerken herauszuhalten. Name und Gesicht ihres Kindes sollen nicht öffentlich gezeigt werden, denn sie möchten, dass ihr Nachwuchs später selbst entscheidet, was von ihm in die Öffentlichkeit gelangt. Das Paar, das sich bereits 2023 in Paris verlobte, wirkt entspannter denn je und genießt die Vorfreude auf ihr neues Kapitel als Familie in vollen Zügen. Mit dem Gedanken an eine spätere Adoption beweisen Anne und Gustav ihr großes Herz – kein Wunder, dass sich die Fans jetzt schon auf die nächsten erfreulichen Nachrichten der beiden freuen.

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf der Bertelsmann Party 2025

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025