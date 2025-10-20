So reagierte Jenny Elvers auf Tattoos von Sohnemann Paul

Paul Elvers (24) macht auf Social Media keinen Hehl aus seiner Liebe zur Körperkunst: Er zeigte am Freitag ein neues Großtattoo auf seinem Rücken und kündigte an, dass auch sein Bauch zu einem großen Gesamtbild werden soll. Der Sohn von Jenny Elvers (53) und Alex Jolig (62) hat seine Tattookarriere schon mit 19 Jahren gestartet – auf seiner Brust prangt seitdem der Satz "Trust no one", was auf Deutsch so viel wie "vertraue niemandem" bedeutet. Wie reagierten die Eltern auf den massiven Tinten-Auftritt? "Ehrlich gesagt: ziemlich gelassen. Sie kennen mich nicht anders. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze und davon überzeugt bin, dann ziehe ich es auch durch", verrät Paul gegenüber Bild.

Gegenüber dem Newsportal sagte Paul über den Spruch auf seiner Brust: "Ich finde, es ist immer besser, Menschen zunächst etwas weniger als zu viel zu vertrauen. Mit der Zeit zeigt sich dann ohnehin, wer wirklich ehrlich ist." Sein frisches Rückentattoo zeigt eine Szene, die an religiöse Renaissance-Gemälde erinnert. Ein Statement mit Symbolik? Nicht unbedingt. "Da steckt kein tieferer Grund dahinter – ich finde das Motiv einfach ästhetisch und es fügt sich gut in das Gesamtbild ein. Am Ende soll alles harmonisch wirken", so Paul. Auf die Frage nach möglichem Bereuen reagiert er nüchtern: "Dann hab' ich eben Pech gehabt. Aber ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, dass das passieren wird", sagte er zu Bild.

Seine Liebe zu Tattoos stellt für Paul keine Hürde in seinem Berufsleben dar. Er kann die großflächigen Werke problemlos unter einem Anzug verstecken, was für ihn wichtig ist. Die Offenheit seiner Eltern gibt ihm dabei den Freiraum, sich selbst auszudrücken. Die Beziehung zwischen Jenny und ihrem Sohn Paul ist gefestigt und liebevoll. Das zeigt auch ein großer Wunsch, den die TV-Bekanntheit hegt: Jenny wünsche sich, dass ihr Kind den Nachnamen Elvers annimmt. Auf einer Promiparty in Berlin erzählte die Schauspielerin gegenüber Promiflash, dass Paul plane, künftig ihren Nachnamen anzunehmen. "Er nimmt es in Angriff. Er macht es auf jeden Fall", verkündete sie damals begeistert. Dank einer Änderung im Namensrecht, die ab Mai 2025 gilt, wäre es für Paul leichter möglich, den Namen zu übernehmen.

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul bei "Ein Herz für Kinder", 2022

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul bei der Berlinale, 2020

Paul Elvers auf Shirin Davids Geburtstagsparty in Berlin, April 2019