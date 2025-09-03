Harry Styles kauft sein viertes Haus im Hampstead-Stadtteil

Harry Styles (31) hat in der Hampstead-Region von London erneut zugeschlagen und sich bereits das vierte Haus auf derselben Straße gesichert. Der Sänger, der schon mitten in der Renovierung seiner 30-Millionen-Pfund (34.470.600,00 Euro) schweren Mega-Villa steckt, verfolgt offenbar ein ambitioniertes Projekt: Das Anwesen soll in ein atemberaubendes Luxusdomizil umgewandelt werden. Die Renovierung wird laut Daily Mail bis 2027 dauern und beinhaltet beeindruckende Annehmlichkeiten wie einen Fitnessraum, ein Kino, eine Kunstgalerie und separate Räume für das Personal. Mit dieser strategischen Investition verfolgt der ehemalige One Direction-Star womöglich das Ziel, ein riesiges Anwesen für sich und seine Freunde zu schaffen.

Die aufwendigen Bauarbeiten werden nicht nur von architektonischen, sondern auch von ökologischen Herausforderungen begleitet. Nach einer Klärung mit den Baubehörden, die wegen der besonderen Denkmalschutzbestimmungen des Stadtteils etwas länger dauerte, erhielt Harry im April die Baugenehmigung. Doch unerwartete Hindernisse, wie die Entdeckung von Fuchs- und Fledermausaktivitäten, sorgten für zusätzliche Verzögerungen. Sollten tatsächlich Fledermäuse ansässig sein, müsste Harry die Arbeiten vorübergehend einstellen und eine spezielle Genehmigung beantragen. Zudem arbeitet er eng mit seiner prominenten Nachbarin Cat Deeley zusammen, um die Bauvorhaben mit minimalen Störungen abzuwickeln.

Während seine neuen Immobilienprojekte in London für viel Aufsehen sorgen, genießt Harry aktuell auch sein neues Zuhause in der deutschen Hauptstadt. In Berlin hat sich der Musiker ebenfalls ein Apartment zugelegt und zeigt sich oft alleine oder in Begleitung von Freunden in angesagten Stadtteilen wie Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Dabei hat er bereits lokale Hotspots entdeckt und macht die deutsche Metropole zu einem seiner Hauptwohnsitze. Es scheint, als fühle sich der britische Superstar in beiden Weltmetropolen heimisch und genieße die unterschiedlichen Facetten jedes Szenarios.

Getty Images Harry Styles, Musiker

