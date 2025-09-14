Zoë Kravitz und Harry Styles: Papa Lenny gibt seinen Segen

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36) sorgen nicht nur als Paar für Schlagzeilen, sondern haben nun auch Zoës Vater Lenny Kravitz (61) in ihre gemeinsame Zeit einbezogen. Der Musiker, die Schauspielerin und ihr berühmter Vater trafen sich zu einem entspannten Mittagessen im Restaurant Sant Ambroeus im New Yorker Stadtteil SoHo. Begleitet von Gerüchten über die aufblühende Romanze der beiden waren Harry und Zoë zuvor bereits mehrfach in der Öffentlichkeit gesehen worden. Beim Lunch zeigte sich Lenny von Harrys höflichem Auftreten angetan – laut Insidern war es ein harmonisches Treffen. "Soweit man das beurteilen konnte, fand er Harry höflich, bodenständig und aufrichtig daran interessiert, die Familie kennenzulernen", beurteilte der Informant gegenüber People.

Der Sänger soll sehr beschützend gegenüber seiner Tochter sein – gleichzeitig habe er aber den Humor und die Bodenständigkeit von Harry zu schätzen gelernt. "Es sah so aus, als ob er das Zusammensein mit Harry wirklich genossen hat", hieß es. Besonders wichtig sei Lenny, dass Zoës Partner sie mit Respekt behandelt. Beim gemeinsamen Mittagessen habe es viele ausgelassene Gespräche gegeben, was bei ihrem Vater offenbar Eindruck hinterließ. Laut dem Insider bedeutete Lennys entspannte Haltung Harry gegenüber, dass dieser bei ihm bereits einen positiven Eindruck hinterlassen hat.

Zoë und Harry scheinen auf ein spannendes neues Kapitel hinzuarbeiten. Nach Zoës gescheiterter Verlobung mit Channing Tatum (45) im letzten Jahr scheint sie in Harry jemanden gefunden zu haben, der ihr neuen Schwung gibt. Auch Harry hat mit Zoë eine Partnerin gefunden, die ihm das Leben erhellt. Berichten zufolge wurden die beiden kurz nach ihrem New-York-Aufenthalt auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel am Flughafen von Newark gesichtet. Zusammen beginnen sie nun offenbar ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen und ihre nächste gemeinsame Zeit zu planen.

Getty Images Zoe Kravitz und Lenny Kravitz

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum, August 2024