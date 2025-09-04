Menowin Fröhlichs neue Freundin macht ihm Liebeserklärung

Menowin Fröhlich (38) feierte seinen Geburtstag und zeigte sich dabei von seiner romantischen Seite. In seiner Instagram-Story teilte der Musiker einen emotionalen Moment mit seiner neuen Freundin. Sie hatte ihm eine herzliche Liebeserklärung gemacht: "Happy Birthday, mein König! Ich liebe dich über alles, mein Tatü, Menowin", schrieb sie in ein Video, das sie von ihrem gemeinsamen Tag veröffentlicht hatte. Zudem fügte sie den Hashtag "Ich liebe meinen Dad" hinzu. Dabei fiel sie ihm liebevoll um den Arm. Diese Geste folgte jedoch auf einige Turbulenzen im Leben des Sängers, die kürzlich Schlagzeilen machten.

Die bewegende Gratulation und Liebesbekundung kamen zur rechten Zeit, um von den Schlagzeilen abzulenken. Noch vor Kurzem war Menowins Ex-Frau Şenay Ak (34) mit Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie behauptete, von der neuen Frau an der Seite des Musikers angegriffen worden zu sein. Da sich Menowin bisher nicht zu dieser Auseinandersetzung geäußert hat, spekuliert man darüber, ob seine Instagram-Story ein indirektes Statement dazu ist. Der Musiker selbst schweigt noch zu den Vorfällen und den schweren Vorwürfen, die im Raum stehen.

Menowin, der auch durch seine Teilnahme in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt ist, ist niemand, der Kontroversen scheut. Schon in der Vergangenheit wurde sein Leben immer wieder von dramatischen Ereignissen überschattet. Die Vorfälle um seine neue Beziehung und seine Ex-Frau haben ein großes Medieninteresse geweckt. Der Sänger meidet jedoch die direkte Konfrontation in der Öffentlichkeit. Seine aktuelle Beziehung scheint ihm dennoch viel Kraft zu geben, und Fans hoffen, dass er die turbulenten Zeiten schnell hinter sich lassen kann. In der Zwischenzeit genießt er offenbar die Zuneigung seiner neuen Partnerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seinem Flirt, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019