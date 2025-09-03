Menowin Fröhlichs Ex wurde wohl von seiner Neuen attackiert

In Weiterstadt bei Darmstadt kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, als Menowin Fröhlichs (37) Noch-Ehefrau Senay Ak (34) beschloss, ihren Sohn von einem Treffen zwischen Menowin und dessen neuer Partnerin abzuholen. Im Parkhaus "Loop 5" trafen die drei aufeinander, und was als einfaches Abholmanöver gedacht war, endete in einer heftigen Auseinandersetzung. Laut Senays Aussage wurde sie von der neuen Freundin des Musikers angegriffen. "Ich habe auch Blessuren davongetragen", schilderte Senay gegenüber RTL und legte als Beweis ein Foto von Kratzspuren an ihrem Hals vor. Im Zuge dessen rief sie die Polizei und erstattete Anzeige.

Ein Polizeisprecher bestätigte die Vorfälle gegenüber dem Sender und erklärte, dass die Behörden am 1. September zu dem Parkhaus in Weiterstadt gerufen wurden. In der Nähe, an einer Tankstelle, trafen sie eine der beteiligten Personen an und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen laufen derzeit, um die genauen Umstände des Streits zu klären. Der Ausgang bleibt abzuwarten, da bislang keine weiteren Details bekannt sind.

Menowin Fröhlich hat sich kürzlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, da er wieder mit einer Ex-Freundin zusammen ist. Diese Beziehung sorgte für einiges Aufsehen, als er auf Instagram ein eindeutiges Foto mit einer Frau teilte und sie liebevoll in den Mittelpunkt seiner neuen Realität stellte. Seiner noch gültigen Ehe mit Senay scheint dies einen zusätzlichen Stressfaktor beschert zu haben, wie das jüngste Ereignis zeigt. Für Senay ist es eine schwierige Phase, die durch den Vorfall ein weiteres Kapitel erhalten hat. Die Dynamik zwischen den beiden Frauen ist angespannt, und es bleibt zu hoffen, dass die Situation mit der Hilfe der Polizei geklärt werden kann.

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025